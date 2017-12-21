الاستثمار: اتفاقية لدعم الأنشطة الزراعية بـ 150 مليون دولار

أحمد عاشورشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى -اليوم الخميس- توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة أولام الدولية للأعمال الزراعية، بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأنشطة الزراعية للقطاع الخاص في مصر، وعدد من الدول.ووقع الاتفاق كلا من كاتارينا بجورل

أحمد عاشور

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى -اليوم الخميس- توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة أولام الدولية للأعمال الزراعية، بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأنشطة الزراعية للقطاع الخاص في مصر، وعدد من الدول.

ووقع الاتفاق كلا من كاتارينا بجورلين هانسن، نائبة رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بمصر، وبهوان سوراف، رئيس شركة أولام مصر.

واستهلت الوزيرة كلمتها بتقديم الشكر لكل من البنك الأوروبى، وشركة أولام على هذا التوقيع، الذى يتم تخصيص 30 مليون دولار، لدعم أنشطتها فى مصر، من حيث زيادة دعم المنتجات الزراعية، ودعم المزارعين فى تحسين ممارساتهم الزراعية، وطرق جديدة تحافظ على الموارد المائية، والمساعدة على زيادة عدد العاملين بالشركة إلى 50%، وهذا التعاون من أجل دعم القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائى، موضحة أن هذا الدعم سيعمل دعم القطاع الخاص ومواجهة التحديات المناخية والبيئة.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو، بما يقرب من 70% للقطاع الخاص، وتمويل مشروعات فى مجال البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية أن يكون النمو الاقتصادي مستدامًا من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.

وقالت كاتارينا بجورلين هانسن، نائبة رئيس البنك المصري للإنشاء والتعمير في مصر: “أنا سعيدة بدعم أنشطة أولام في مصر، والدول الأخرى التى تعد دول عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”.



وأضافت أن هذه التوقيع يعد مثالاً جيداً للعمل مع شريك قوي مثل أولام لتحسين القدرة التنافسية للأغذية المنتجة محليًا، ومساعدة القطاع الزراعي المصري على التنوع في محاصيله الزراعية، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي وإدماجه فى النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن البنك استثمر أكثر من 10.3 مليارات يورو في أكثر من 600 مشروع تجاري زراعي.

من جانبه، قال بهوان سوريا، رئيس أولام مصر: إن شركة أولام الدولية تعمل على تعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والعمل على تقليل حدة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في توريد المنتجات الزراعية لجميع أنحاء العالم، مضيفاً أن عملياتها بدأت في مصر عام 2012، ومازالت متفائلة بشأن الفرص التي تقدمها مصر في قطاع الأعمال الزراعية، وأنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الشركة بدور رائد في تطوير مجموعة من المنتجات الزراعية تستخدم نصف كمية المياه والطاقة.

وأكدت على تبنيهم مبدأ الاستدامة فى أنشطتهم، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تنمية عمليات أولام الحالية، مع تقييم الفرص الجديدة في الأسواق المحلية لمصر.