الاستثمارات تدفع «الإسكندرية للحاويات» لتحقيق نمو 44% في صافي أرباحها 2021/ 2022

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في نهاية العام المالي 2021/ 2022 صافي ربح نهائي قدره 2.028 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الاستثمارات بها.

وكشف تقرير اطلعت عليه “المال” من الجمعية العمومية للإسكندرية لتداول الحاويات، أن صافي الأرباح النهائية للشركة ارتفع 44% في العام المالي السابق مقارنة مع العام الذي يسبقه.

واستفادت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع «ALCN»، من خفض قيمة العملة المحلية، وذلك نظرًا لارتباط رسوم تداول الحاويات بالدولار الأمريكي محققة بذلك نتائج قوية.

يشار إلى أن الشركة تلتزم بالمعايير العالمية للحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية والجودة، بجانب توفير كافة أدوات ومهمات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح التقرير أن الإسكندرية لتداول الحاويات ستعمل على تحديث الموقع الإلكتروني لها، ليحتوي على البيانات والإحصائيات اليومية التي تغطي كافة إهتمامات الأطراف ذوي العلاقة وتتيح تفاعلهم مع الموقع.

بالإضافة إلى نشر البيانات والمعلومات المالية وتحديثها وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح.

تداول الإسكندرية تصل 840 ألف حاوية 2021

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

وأوضح تقرير الجمعية العمومية للإسكندرية لتداول الحاويات، أن معدلات التداول بلغت خلال العام المالي 2014 – 2015 حوالي 1.02 مليون حاوية مكافئة، لتصل خلال العام المالي 2015 – 2016 إلى نحو 978 ألف حاوية مكافئة.

وحققت الشركة معدلات تداول بلغت خلال العام المالي السابق نحو 839 ألف، بينما وصلت خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى نحو 840 ألف حاوية.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.