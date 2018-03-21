الاستثمارات اليونانية: خطة لمضاعفة أعداد السائحين الوافدين لأثينا بحلول 2021

سمر السيد:أكدت دكتورة أنجيلا ميكالو باولو، المدير العام للاستثمارات بـ"enterprise “اليونانية، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب فى اليونان بمجالات اللوجيستيات و"ICT" والسياحة والقطاع العقارى.أضافت فى كلمتها بفعاليات المؤتمر الذى نظمه المكتب التجارى و

سمر السيد:

أكدت دكتورة أنجيلا ميكالو باولو، المدير العام للاستثمارات بـ”enterprise “اليونانية، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال الأجانب فى اليونان بمجالات اللوجيستيات و”ICT” والسياحة والقطاع العقارى.

أضافت فى كلمتها بفعاليات المؤتمر الذى نظمه المكتب التجارى والاقتصادى بسفارة اليونان بالقاهرة اليوم تحت عنوان “الفرص الاستثمارية فى السياحة والقطاع العقارى فى اليونان وبرنامج الفيزا الذهبي”، أن بلادها تعتبر من أبرز المقاصد السياحية فى العالم فى ظل تنوع المنتج السياحى هناك، مشيرةً إلى أن عدد السائحين الذين زاروا اليونان العام الماضي وصل إلى 30 مليون بزيادة 10% عن العام السابق عليه لتحتل بذلك المركز الخامس عالميا من حيث التدفقات السياحية.

ولفتت إلى أن عائدات القطاع السياحى سجلت نحو 15 مليار يورو العام الماضى 2017 بزيادة 11% عن حجمها فى عام 2016.

وذكرت أن بلادها تستهدف مضاعفة أعداد السائحين لتسجل نحو 35 مليون بحلول عام 2021، وتحقيق إيرادات تصل إلى 20 مليار يورو، لافتة إلى أن هذا يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليار يورو من القطاعين العام والخاص فى الـ5 سنوات المقبلة.