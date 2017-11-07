الاستثمارات المصرية في روسيا

سمر السيدتقدر إحصائيات المكتب التجارى المصرى بموسكو حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا بنحو 9 ملايين دولار أمريكى، وتتركز معظمها فى مجالات التصدير والاستيراد، فضلاً عن وجود مخازن للأخشاب قبل تصديرها للقاهرة بخلاف بعض استثمارات عقارية أخرى.وتضيف البيانات التى حصلت "المال" على نسخة منها، أنه تم افتت

سمر السيد

تقدر إحصائيات المكتب التجارى المصرى بموسكو حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا بنحو 9 ملايين دولار أمريكى، وتتركز معظمها فى مجالات التصدير والاستيراد، فضلاً عن وجود مخازن للأخشاب قبل تصديرها للقاهرة بخلاف بعض استثمارات عقارية أخرى.

وتضيف البيانات التى حصلت “المال” على نسخة منها، أنه تم افتتاح مكاتب تمثيل للشركات المصرية فى روسيا ومنها مكتب تمثيل لبنك مصر فى موسكو أبريل الماضى وفرع لشركة كريستال عصفور، وشركة أقطان مصر “السهيلى” للمفروشات المنزلية مسجل باسم toala textilesK.

وافتتحت شركة كليوباترا تريدنج العاملة فى مجال استيراد وتجارة السجاد الميكانيكى وهى الوكيل الوحيد لشركة النساجون الشرقيون أحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد الجبالى “الروسى من أصل مصرى”، فرعا هناك أيضا.

كما يوجد فرع بموسكو لشركة مانتراك جروب المملوكة لوزير النقل الأسبق محمد منصور ووكيل لشركة “كاتريربيلر” للمعدات الثقيلة الروسية.