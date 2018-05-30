الاستثمارات القطاعية بمشروع الموازنة تعكس انخفاضًا فى مخصصات الإسكان

المال ـ خاص:كشف توزيع مخصصات الاستثمارات على قطاعات الموازنة التسعة، عدا موازنة الجيش غير المفصلة، عن انخفاض وحيد فى مخصصات الاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان.ويضم توزيع الموازنة، وفقًا للتبويب المصرى المعمول به، 10 قطاعات رئيسية يتم توزيع المصروفات عليها، هى: الخدمات العامة، والنظام العام وشئون ا

المال ـ خاص:

كشف توزيع مخصصات الاستثمارات على قطاعات الموازنة التسعة، عدا موازنة الجيش غير المفصلة، عن انخفاض وحيد فى مخصصات الاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان.

ويضم توزيع الموازنة، وفقًا للتبويب المصرى المعمول به، 10 قطاعات رئيسية يتم توزيع المصروفات عليها، هى: الخدمات العامة، والنظام العام وشئون السلامة العامة، والشئون الاقتصادية، وحماية البيئة، والإسكان والمرافق، والصحة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والقطاعات الوظيفية الأخرى، والتى تمثل قطاع الدفاع والأمن القومى.

وشهدت كل مخصصات الاستثمارات بالموازنة الجديدة ارتفاعا، ما عدا قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى انخفضت من 53.8 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، إلى 47.4 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019.

وارتفعت باقى مخصصات الاستثمارات لباقى القطاعات، فزادت مخصصات استثمارات الخدمات العامة من 23.7 إلى 33.1 مليار جنيه، والنظام العام من 4.3 إلى 5 مليارات جنيه، والشئون الاقتصادية من 26.5 إلى 31.7 مليار جنيه، وحماية البيئة من 595 مليون جنيه إلى 698 مليون جنيه، والصحة من 10.2 إلى 11.1 مليار جنيه، والشباب والثقافة والشئون الدينية من 2.2 إلى 3.6 مليار جنيه، والتعليم من 13.6 إلى 15.2 مليار جنيه، والحماية الاجتماعية من 82 مليون جنيه إلى 156 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال مصدر حكومى إن مخصصات الاستثمار فى قطاع الإسكان تمثل أكبر مخصصات الاستثمارات فى الموازنة، وانخفاضها بشكل طفيف لا يعكس تغيرًا كبيرًا.

وأضاف المصدر أن مخصصات الاستثمارات فى كلِّ قطاعات الموازنة تمثل حصيلة مناقشات طويلة مع القطاعات المعنية بتنفيذ تلك الاستثمارات، وتعكس احتياجاتها بمنتهى الدقة أيضًا.

