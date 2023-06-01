الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر تقفز 986% خلال 6 شهور إلى 1.965 مليار دولار

قادت المملكة العربية السعودية للربع الثاني على التوالي جنسيات الدول الأكثر استثمارا في مصر، وسجل صافي تدفقات الاستثمارات السعودية 719.8 مليون دولار في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2022 ، ليقفز إجمالي استثمارات المملكة على مدار النصف الثاني من 2022 إلى 1.965 مليار دولار مقابل 180.9 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام، بنسبة زيادة بلغت 986%.



وحسب البيانات التي كشف عنها البنك المركزي اليوم الخميس في نشرته الإحصائية الشهرية، تتجاوز الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر من حيث القيمة إجمالي نظيرتها من مختلف الجنسيات العربية الاخرى، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.

حلت الإمارات في المركز الثاني من حيث الدول الأكثر استثمارا في مصر خلال آخر 6 شهور من عام 2022، ليبلغ صافي الاستثمارات الإماراتية الجديدة في مصر نحو 732.4 مليون دولار.

وارتفعت وتيرة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر ، لتسجل 258.3 مليون دولار من يوليو إلى ديسمبر 2022، مقابل 170.4 مليون دولار في النصف الأول من 2022.

وكان البنك المركزي أعلن مطلع مايو الماضي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الثاني من عام 2022 سجل 5.7 مليار دولار.

وتستهدف مصر

في حدود 11 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2-2024 الذي يبدأ مطلع يوليو القادم ، حسبما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قبل يومين.