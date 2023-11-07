الاستثمارات الزراعية الأوروبية بأفريقيا لا تنمو بالسرعة المطلوبة.. و3 تحديات تواجه حركة التجارة

أجرت المال حوارًا صحفيًا مع الدكتور على بادارنيه، رئيس وحدة نظم الغذاء بقسم الأعمال الزراعية وتطوير البنية التحتية، بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، على هامش حضوره المنتدى التأسيسى للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء فى القارة الأفريقية، الذى عُقد فى العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا .

وخلال الحوار، قال رئيس وحدة نظم الغذاء إن الاستثمارات الأوروبية داخل إفريقيا بمجالات الغذاء تشهد تطورًا ملحوظا، إلا أنها لا تتحرك بالسرعة الكافية خلال الوقت الراهن، مؤكدا أنه مع إزالة المعوقات المتعلقة بأمن وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، فسوف تنمو الاستثمارات بسرعة أكبر.

وقال إن أمن الغذاء عالميًا، والذى يعنى توافره بالصورة المطلوبة والكافية لسد إحتياجات سكان العالم، بحيث يتم القضاء على الجوع، يعد أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة التى تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها بحلول 2030.

وتابع بادارنيه: بالنظر لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا، يُلاحظ أنه من الصعب تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030، واصفًا الوصول له بـ«البعيد».

ولفت الدكتور علي إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 كافة تواجه صعوبة فى تحقيقها، خاصة مع تعرض العالم للعديد من الأزمات المتتالية، بداية من انتشار فيروس كورونا المستجد عام 2021، وما خلفه من تبعات اقتصادية صعبة تعانى منها بعض الدول حتى هذه اللحظة، مرورًا بالتغيرات المناخية التى تضرب العالم وتتسبب فى العديد من الكوارث الإنسانية والبيئية، وتترك بعض الدول فى جفاف، وصولًا إلى الحروب التى تقودها بعض الدول تجاه أخرى، وتأثيرها على سلاسل الإمدادات عالميًّا.

ذكر ممثل الأمم المتحدة فى المنتدى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 سيكون مقرونًا فقط بتحرك الحكومات معًا، واتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ المستهدفات، وإلا سوف تفشل جميع الخطط.

ولفت إلى أن أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية تركز على الأغذية، إذ إنها تمثل أغلب المعاملات التجارية بين بلدان القارة السمراء، الأمر الذى يجعل قضية سلامة الغذاء ذات جوهر حساس بالنسبة لبلدان المنطقة.

وأشار إلى أن جموع الدول الإفريقية إذا لم ترتب أمورها بحيث توائم كل مواصفات سلامة الغذاء عالميًّا، فسوف تظل الأغذية عائقًا كبيرًا أمام حركة التجارة فى المنطقة.

ولفت إلى أن جميع المنظمات الدولية على استعداد لمساعدة الدول الإفريقية فى طريقها نحو تحقيق أهدافها فى إنتاج غذاء أكثر سلامة، مشيرًا إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تعمل على مساعدة القطاع الخاص فى إفريقيا، وكذلك المؤسسات التى تخدمه، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية، ليكون لها دور أكبر فى منظومة سلامة الغذاء.

ولخص الصعوبات التى تواجه تجارة الغذاء فى قارة إفريقيا فى 3 تحديات رئيسية، أولها وأهمها توفير الأمن والأمان، منوهًا بأن أى تغير يطرأ على المنطقة، يؤثر مباشرة على حركة التجارة بها.

وتابع أن التحدى الثانى يتمثل فى الاستثمارات من حيث وجود استثمار جاهز لمواجهة التغيرات والطوارئ التى تظهر على الساحة، مضيفًا أن التحدى الثالث هو ضرورة تعزيز المنظومة الإفريقية من دورها لتسرع من ترتيب أمورها الداخلية، بهدف توفيق الأوضاع التجارية بين الدول بشكل أكثر سرعة.

كان الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، قال فى تصريحات خلال المنتدى إن الهيئة تعمل حاليًّا مع مختلف السلطات الرقابية على الأغذية داخل إفريقيا على وضع حجر الأساس فى نشأة كيان يضم هذه السطات معًا، بهدف تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بأمن الغذاء وسلامته، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية فى مجالات الغذاء.

وتابع أن من ضمن البنود التى تعمل عليها سلامة الغذاء حاليًّا، دراسة التشريعات المتعلقة بمجال التبادل التجارى بين دول القارة السمراء، فيما يخص المنتجات الغذائية، وتوليفها معًا بما يساهم فى تسهيل وتسريع الحركة التجارية بين الدول الأعضاء، مع مراعاة التمسك بأقصى مراحل السلامة للأغذية فى القارة، فضلًا عن توافره وسلامته.

وبالحديث عن العوامل اللازمة لتعزيز الاستثمارات فى إفريقيا، قال بادارنيه: إن الاستثمار فى القارة السمراء يحتاج لتعزيز عبر توفير عدد من العوامل، أبرزها توافر الفرص، والأنظمة المختصة، والقوانين، بالإضافة إلى الدراسات، والأمن.

وتابع أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية كانت خطوة جيدة لتسهيل حركة التجارة بين دول القارة وتسريعها، غير أنها وحدها لا تكفي، فلابد أن تلحقها بعض الأمور والقرارات الخاصة بتسهيل الاستثمار وإزالة العقبات التجارية، وتسريع وتيرة حركة التبادل بين الدول، منوهًا بأن المنظومة الإفريقية تحاول فى الوقت الراهن معالجة هذه المواضيع، بهدف الوصول لتطور أكبر.

أما عن إمكانية زيادة صادرات دول إفريقيا إلى أوروبا، فيرى مندوب الأمم المتحدة أن الأمر يحتاج بشكل أساسى لتوافر منظومة كاملة، تهتم بسلامة الغذاء داخل القارة بأكملها كأحد أهدافها، بخلاف اهتمامها بتوفير كل الوسائل والسبل المتاحة للاستثمار فى الزراعة، بما يشمله ذلك من استثمارات تتعلق برفع الجودة وسلامة الغذاء، فضلًا عن عملها على توسيع العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية وبقية دول العالم، من خلال سعيها المستمر لفتح أسواق جديدة أمام مصدرى القارة السمراء.

يشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أقامت خلال أكتوبر الماضي، المنتدى التأسيسى للسلطات الرقابية لسلامة الأغذية داخل إفريقيا، بحضور 38 دولة، وممثلين عن هيئات ومنظمات دولية، وناقش على مدار 3 أيام تحديات الأمن الغذائى فى دول القارة، وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى طرق تسريع حركة التجارة بين الأعضاء.

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