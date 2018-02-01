الاستثمارات الجديدة تقود نمو الصادرات فى 2018

❏ سعيد أحمد: تراجع واردات المفروشات بنسبة 38% حوّل المُنتجين لتغطية الطلب المحلى.. والمشروعات الحديثة فرص الرهان ❏ محمد قاسم: قطاع الملابس عاد لمستويات ما قبل 2011.. و«-15 %20» نموًا مرتقبًا ❏ حسن عشرة: زيادة الغزل والنسيج مرهونة بتقديم الدولة حوافز جديدة ❏ عبدالحميد الدمرداش: المستوردون

❏ سعيد أحمد: تراجع واردات المفروشات بنسبة 38% حوّل المُنتجين لتغطية الطلب المحلى.. والمشروعات الحديثة فرص الرهان

❏ محمد قاسم: قطاع الملابس عاد لمستويات ما قبل 2011.. و«-15 %20» نموًا مرتقبًا

❏ حسن عشرة: زيادة الغزل والنسيج مرهونة بتقديم الدولة حوافز جديدة

❏ عبدالحميد الدمرداش: المستوردون مارسوا ضغوطًا على موردى الحاصلات بعد خفض الجنيه



دعاء حسنى

راهن عدد من المصدرين على العام الجارى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، فى ظل ضخ استثمارات جديدة بعدد من القطاعات، أبرزها الملابس والمفروشات والكيماويات والغذائية.

وأكدوا على أن نسب النمو التى تحققت العام الماضى رغم قرار التعويم، كانت بسبب توجيه جزء من الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية لتعويض تراجع الواردات فى بعض القطاعات ومن بينها المفروشات، فيما كان لضغوط المستوردين على المصدريين المصريين لخفض أسعار منتجاتهم عامل فى تحقيق البعض نسب نمو محدودة رغم زيادة الكميات المصدرة.

رصدت «المال» خطة عدد من المجالس التصديرية خلال 2018 لتعزيز فرص نمو صادراتها، وصولاً إلى المستهدفات التى أعلنتها هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتخطط «التجارة» للوصول بالصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار بحلول 2020، فى خطة تنفذ على 3 مراحل، أولاها خلال 2017/2018، وتستهدف نمو %15 للوصول بالصادرات إلى 25.7 مليار دولار، عبر التركيز على 15 منتجا و13 سوقا.

وتستهدف المرحلة الثانية من خطة هيئة تنمية الصادرات معدل نمو يبلغ نحو %20 للوصول بالصادرات الى 30,8 مليار دولار خلال 2018/2019، وتركز على 5 منتجات إضافية مع التركيز على 11 سوقا مستهدفة.

والمرحلة الثالثة 2019/2020، تسعى لتحقيق 25 % نموا تصل بالصادرات المصرية إلى 38,6 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة فى هذه المرحلة «منتجان»، و10 أسواق.

وحققت الصادرات المصرية السلعية نموا بلغت نسبته %10 بنهاية 2017، مسجلاً 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار، قيمتها فى 2016، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وارتكز الرصد الذى قامت به «المال» على عدد من القطاعات الإنتاجية التى حققت أعلى معدل زيادة فى الصادرات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، ومن أبرزها الصناعات الكيماوية والأسمدة، وسجلت 4.44 مليار دولار بزيادة نسبتها %32، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة 1.44 مليار بزيادة نسبتها %13، وبلغت صادرات الصناعات الهندسية 2.57 مليار دولار بزيادة نسبتها %10.6، وسجل قطاع المفروشات 519 مليون دولار بزيادة نسبتها %4.

كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 833 مليون دولار بزيادة نسبتها %6.5 عن العام الماضى، أما الصناعات الغذائية فسجلت 2.78 مليار بزيادة نسبتها %3، وسجل قطاع مواد البناء 5.088 مليار دولار بزيادة نسبتها %3.5، وحققت الحاصلات الزراعية 2.21 مليار دولار بزيادة نسبتها %3.

وخفض قرار التعويم الصادر نوفمبر 2016، من قيمة العملة المحلية بنسب تجاوزت %100، حيث تراجعت قيمتها من 8.88 جنيه قبل التعويم فى نوفمبر 2016 إلى قرابة 17 جنيهاً خلال الفترة الحالية.

قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن نسب النمو المحدودة التى سجلها قطاع المفروشات كانت بسبب توجيه الشركات المصدرة جزءا من طاقتها الإنتاجية إلى السوق المحلية، وذلك لتعويض التراجع فى الواردات والذى بلغ قرابة %38.

وأضاف أن زيادة صادرات قطاع المفروشات خلال العام الجارى، مرهونة بضخ استثمارات جديدة للقطاع لرفع طاقاته الإنتاجية، بما يغطى احتياجات السوق المحلية، ويعظم صادرات القطاع للأسواق الخارجية.

كانت صادرات المفروشات قد سجلت نسب نمو محدودة خلال 2017، وبلغت قيم صادرات القطاع قرابة 519 مليون دولار بزيادة نسبتها %4.

وأكد أحمد تبنى المجلس التصديرى للمفروشات خطة لتحفيز مصدرى القطاع على ضخ استثمارات جديدة.

وقال إن الناجح تسويقياً لا بد أن تكون لديها سوقان محلية وخارجية، وليس فقط الأرباح هى ما تحدد وجهة المصدر التسويقية، ولكن هناك أكثر من عامل، فضلاً عن أن متطلبات السوق المصرية تختلف عن المواصفات المطلوبة للتصدير، وهذا لا يعنى انخفاضًا فى الجودة ولكن الاحتياجات والأسعار مختلفة.

فيما يقول حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن نمو صادرات القطاع مرهون بتقديم الحكومة حوافز جديدة لمصدرى القطاع خاصة فى ظل زيادة تكاليف التشغيل تأثراً بزيادة الأجور والكهرباء، فضلاً عن صرف متأخرات الرد الضريبى المستحقة للعام الماضى.

وعن عدم تحقيق الصادرات نسب نمو كبيرة كما كان متوقعا رغم التعويم، يقول عشرة، إن القرار كالحقنة التى تلقاها المريض وسيشفى فى حينها، وهذا غير حقيقى، فالخطوة بحاجة إلى فترة زمنية ليظهر انعكاس أثرها على الصادرات.

وكانت صادرات قطاع الغزل والنسيج قد بلغت ما قيمته 833 مليون دولار خلال 2017، بزيادة نسبتها %6.5 عن العام الماضى.

وقال عشرة إن قطاع الغزل والنسيج سيعتمد فى خطته خلال العام الجارى على أسواقه التقليدية، وعلى رأسها أوروبا وقليل من المنتجات إلى السوق الفرنسية.

وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقاً ونائب الرئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقاً، إن النمو الذى شهدته صادرات الملابس الجاهزة يعد مؤشرا ً مهما على استعادة الصادرات حيويتها بعد هبوط مستمر فى معدل الصادرات على مدار 5 سنوات مضت.

وأوضح، قاسم انه رغم نسب النمو التى حققها القطاع على مدار 2017 والتى بلغت %13، فإن الصادرات لا تزال لم تعاود معدلات النمو التى اعتادت عليها خلال الفترات من 2006 إلى 2011، وكانت تقترب من 22 % سنوياً.

وأضاف أن الإضرابات السياسية عقب 2011، وعدم الاستقرار والعقبات التى شهدتها تلك الفترة، شهدت تواضعا فى أرقام الصادرات، ولم تتمكن فى الوصول للأرقام التى كانت عليها قبل 2011، ولكن طالما بدأ مؤشر الصادرات فى التحسن، فهذا يعد مؤشرا ً جيدا على إمكانية أن تحقق صادرات الملابس صعوداً الفترة المقبلة.

وتوقع قاسم أن تشهد صادرات الملابس خلال 2018 ، نمواً نسبته بين 15 و%20، وذلك مع توقعات ضخ إستثمارات جديدة فى القطاع بالسوق المصرى واتجاه المُصنعين الحاليين لتوسيع مشروعاتهم، فضلاً عن وجود عملاء جدد.

فيما أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن محدودية نمو قطاع الصادرات رغم التعويم، يرجع إلى التحديات التى واجهت قطاع الصادرات، والتى لا يمكن إغفالها، كالمنافسة العالمية الشديدة، والركود العالمى، لكن الإجراءات الجديدة التى وضعتها الوزارة لتنمية الصادرات التى أعلنت عنها يوليو الماضى، والمتمثلة فى خطة لتنمية القطاع وصولاً بها إلى 40 مليار دولار فى 2020، يتوقع أن تُسهم فى إحداث طفرة فى الصادرات خلال 2018، خاصة أن هناك نموًا بالفعل حققته الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأخيرة من العام الماضى.

وكان أبو المكارم قد توقع فى تصريحات مؤخراً لـ«المال»، أن تشهد صادرات الكمياويات طفرة فى 2018 ، بالرهان على 4 قطاعات به يقودها البلاستيك الذى سيعد الحصان الرابح للقطاع، يليه الأسمدة، ثم البويات والمنظفات، والمنتجات الزجاجية.

وأضاف أن التركيز سيكون على زيادة الصادرات للدول الأفريقية التى لا تزال سوقا بكرا لم تُخترق بعد، ولدول أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل حيث سيكون للاتفاقيات التجارية التى وقعت العام الماضى أثرها على زيادة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، وسيتم التركيز على توجيه صادرات الكيماويات كالأسمدة والبلاستيك لدولها وبخاصة للبرازيل.

وكان هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن صادرات القطاع ستشهد نموًا خلال 2018 لن تقل نسبته عن %10.

وأرجع برزى، السبب وراء تقلص النمو فى صادرات الصناعات الغذائية رغم الرهان على قدرة هذا القطاع على اختراق الأسواق التصديرية، إلى غياب الاستثمارات الصناعية به التى كانت قد توقفت على مدار السنوات الماضية، إلا أن الأمور بدأت فى التحسن حاليًا.

وقال إن الرهان على تحسن صادرات القطاع على عدة دول، ومن بينها بدء استعادة أسواق كالعراق، وليبيا، فضلاً عن التركيز على السوق الأفريقية، وعلى التمكن من ضخ استثمارات جديدة تعزز من صادرات القطاع للأسواق الخارجية.

وعن نسب النمو المحدودة التى حققها قطاع الحاصلات الزراعية على مدار 2017 والتى بلغت قرابة %3، رغم النتائج التى كانت مرجوة عقب قرار التعويم، عقّب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قائلاً: إن المستوردين بالأسواق الخارجية مارسوا ضغوطاً على المصدرين المصريين لخفض سعر الحاصلات عقب قرار التعويم، لذا تم خفض سعر التصدير، وهذا يتضح من زيادة كميات التصدير من قرابة 3.5 مليون طن فى 2016 لقرابة 3.8 مليون طن بنهاية 2017.

وتابع الدمرداش أن قطاع الحاصلات الزراعية له طبيعة خاصة، ففتح سوق جديدة لدولة ما قد يستغرق عامين لتصدير منتج لها.

وتوقع الدمرداش تحسن صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجارى خاصة مع فتح أسواق الصين وجنوب شرق آسيا والطلب من قبل أستراليا على الموالح المصرية، فضلاً عن الزيارات لدول إفريقيا.

وعن الحظر المفروض على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، قال الدمرداش إنه لا يوجد سوى المملكة العربية السعودية التى لا تزال تطبق حظراً على صادرات المصرية لها من الفراولة والفلفل منذ أكثر من 6 أشهر حتى الآن، وهناك مفاوضات ممتدة معها تسير فى إجراءات التى ستلغى هذا الحظر.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 2.2 مليار دولار خلال 2017، بنسبة نمو %3 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.

وكشف أخر تقرير شهرى أصدره المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية منتصف ديسمبر، عن استحواذ 10 دول على %65 من صادرات القطاع بما يمثل 1.3 مليار دولار، تصدرتها سوق روسيا الاتحادية بنحو 290.52 مليون، تلتها السعودية بما قيمته 286.68 مليون وفى المرتبة الثالثة السوق الهولندية بما قيمته 143.41 مليون.

فيما احتلت بريطانيا وشمال إيرلندا المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بما قيمته 128.62 مليون دولار، ثم الإمارات بنحو 109.46 مليون، وإيطاليا 96.43 مليون، وإلى الكويت 84.35 مليون، والعراق ما قيمته 73.19 مليون، فيما احتلت السوق الألمانية المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 72.29 مليون دولار، ثم السوق الليبية بما قيمته 18.19 مليون دولار.

وحول أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017، فكانت أسواق الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، والتى استقبلت صادرات بقيمة تقترب من 11.9 مليار دولار بزيادة نسبتها %8.5 عن عام 2016، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

كان صندوق النقد الدولى قد توقع انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018، ليسجل نحو 33.9 مليار دولار مقابل 35.3 مليار تنبأ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المعلنة سبتمبر الماضى.

وأضاف الصندوق فى تقرير الخبراء ضمن وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن العجز التجارى المتوقع بنهاية العام المالى المقبل سيسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل تقديراته فى وثائق المراجعة الأولى وهى 36.9 مليار دولار.

كما توقع التقرير تسجيل العجز التجارى فى العام المالى 2019/2020 نحو 37.1 مليار دولار، ترتفع إلى 40.2 مليار فى 2020/2021 ثم 43.7 مليار بنهاية العام المالى 2021/2022.

وعدّل الصندوق من توقعاته حول مؤشر الصادرات المصرية فى تقريره الأخير، وأوضح الصندوق أن حجم صادرات السلع سينخفض بنهاية 2017/2018، ليسجل نحو 23.2 مليار دولار مقابل 24.5 مليار تنبأ بها سابقاً، غير أن الصادرات ستشهد قفزة فى العام المالى المقبل لتصل إلى 26.2 مليار مقابل 25.5 مليار سابقة.