الاستثمارات الإجمالية قد تتخطى 3 مليارات.. «بيتا إيجيبت» تواصل التنفيذ في «جرينز نيو كايرو»

أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن مدينة مستقبل سيتى شهدت خلال العام الماضى تحسنًا ملموسًا فى عملية توصيل المرافق وإنشاء الطرق، وكذلك الإنارة وأسهم ذلك التحسن فى تأهيل المدينة بصورة أفضل للتشغيل.

وكان فكرى قد كشف سابقاً لـ «المال» أن شركته ضخت استثمارات حتى اﻵن بقيمة 2 مليار جنيه فى مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو”، كما تم الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال اﻹنشائية للمرحلتين اﻷولى والثانية، ويتم العمل حاليا فى تنفيذ المرحلة الثالثة.

وشدد على ضرورة استكمال وتيرة التنمية السريعة بالمدينة، وتحقيق مستوى أفضل من معدلات الإنجاز لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات، وذلك لرفع معدلات الإشغال بالوحدات، ما يؤدى بالتبعية إلى زيادة إقبال العملاء على تملك وحدات بمدينة “مستقبل سيتى”.

وأوضح أن “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” من أوائل الشركات العقارية التى قامت بتسليم وحدات بمشروع “مستقبل سيتى”، وقدمت نموذجًا للوحدات القابلة للإعاشة الفورية، نظرًا لتوافر الخدمات الأساسية التى يحتاج إليها العملاء.

وأضاف فكرى أن “بيتا إيجيبت” كانت أيضًا من أوائل الشركات العقارية التى حرصت على الاستثمار بمدينة مستقبل سيتى لإيمانها الشديد بتميزها من حيث الموقع والمخطط العام، لافتًا إلى حرص “بيتا إيجيبت” على إعداد دراسات واسعة ودقيقة قبل اتخاذ أى قرار توسعى، وهو ما يسهم فى تنفيذ مشروعات مميزة وناجحة تحقق قيمة مضافة للقطاع العقارى وأعلى العوائد الاستثمارية للعملاء.

وأشار إلى أن مدينة “مستقبل سيتى” تتسم بموقع مثالى يتوسط القاهرة الجديدة وأكبر التجمعات العمرانية وبالقرب من العاصمة اﻹدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتستفيد مدينة مستقبل سيتى بمحاور طرق سريعة أهمها الطريق الدائرى اﻷوسطى وطرق السويس ومحور اﻷمل والدائرى الإقليمى.

وتنفذ شركة “بيتا إيجيبت” بمدينة مستقبل سيتى مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” على مساحة 25 فدانًا، ويضم 672 وحدة سكنية، إضافة إلى حى للفيلات يشتمل على 62 فيلا.

كما يضم منطقة تجارية وناديا رياضيا على مساحة 9000 متر، وكذلك نادى إجتماعى ومسجد وحمام سباحة، وتم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019.

واحتفلت “بيتا إيجيبت” مؤخراً بتسليم المرحلتين اﻷولى والثانية بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو”، وتقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

وتوقع أن تتخطى استثمارات المشروع حاجز الـ3 مليارات جنيه، وذلك مع تنفيذ المنطقة التجارية والخدمات؛ نظرًا للتغيرات اﻷخيرة فى أسعار مواد البناء.