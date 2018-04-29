الاستثمارات الأجنبية بالطاقة المتجددة تصل إلى 33 مليار جنيه العام الجارى

- الرئيس التنفيذى للهيئة: - تنفيذ 8 مشروعات شمسية ورياح بقدرة 780 ميجاوات خلال الفترة المقبلة - 6 طلبات للاستثمار من شركات عالمية - 1500 ميجاوات من «التعريفة» تدخل على الشبكة نهاية العامعمر سالم تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ 8 مشروعات شمسية ورياح خلال الفترة المقبلة

– الرئيس التنفيذى للهيئة:

– تنفيذ 8 مشروعات شمسية ورياح بقدرة 780 ميجاوات خلال الفترة المقبلة

– 6 طلبات للاستثمار من شركات عالمية

– 1500 ميجاوات من «التعريفة» تدخل على الشبكة نهاية العام





عمر سالم



تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ 8 مشروعات شمسية ورياح خلال الفترة المقبلة بقدرات تصل لنحو 780 ميجاوات، تنقسم إلى استكمال مشروعات طاقة رياح بقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 200 ميجاوات.



قال المهندس محمد الخياط، الرئيس التنفيذى للهيئة، فى تصريحات لـ»المـال» إن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة المتجددة سيصل لنحو 33 مليار جنيه، بقدرات حوالى 1500 ميجاوات تتركز فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان، العام الجارى أن القطاع قام بجذب التمويلات عبر جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية (بنحو 653 مليون دولار، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية 500 مليون دولار).

ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقود تحالفا مكونا من 9 بنوك عالمية، وهى البنوك التى تستثمر للمرة الأولى فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر، إذ يضم التحالف البنكى كلا من: بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومصرف البحرين العربي، ومؤسسة سى دى سى بالمملكة المتحدة، والبنك العربى الأوروبي، والبنك الصناعى والتجارى الصيني، وبنك التنمية النمساوى.

وقال الخياط إن الهيئة تسعى لزيادة نسبة مشاركتها من إجمالى إنتاج مصر من الطاقة، موضحا أن الهيئة تقوم بتنفيذ توسعة محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى KfW وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية بمنطقة جبل الزيت (جبل الزيت 1) لتصبح القدرة 240 ميجاوات.

وأضاف أن الهيئة تقوم باستكمال أعمال إنشاء مشروع إنشاء محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت (جبل الزيت 2، كما يتم حاليا استكمال أعمال إنشاء محطة رياح قدرة 120 م، وبالتعاون مع الحكومة الاسبانية بخليج السويس (جبل الزيت 3).

وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بالإعداد لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية وعدد من الجهات الأجنبية.

وأشار الخياط إلى أن الهيئة تلقت 6 طلبات للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة بنظام بنظام البناء والتشغيل والتملك BOO، والتى تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة وفقا للسعر المتعاقد عليه، وبناء عليه فإن هذه المشروعات ستستفيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف، ودليل على ذلك تقدم شركة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات.

ولفت الخياط إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام تعريفة التغدية اقتصادية وقائمة، وأكبر دليل على ذلك تقدم 33 شركة بخطابات إلتزام للمشاركة فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، إذ تم التعاقد على شراء الطاقة المنتجة وفقا للتعريفة المعلنة بالدولار، ويتم سداد هذه التعريفة بالجنيه المصرى على جزئين (جزء بسعر الصرف فى يوم اصدار التعريفة، والجزء الأكبر بسعر الصرف الحالي.

وقال إن الهيئة تقوم بالتعاقد على مشروعات بأكثر من نظام منها المشروعات التى يتم تنفيذها بواسطة المصانع أو المنازل لتغطية احتياجاتها من الكهرباء، فإن هذه المشروعات ستتأثر نتيجة ارتفاع التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات ولكن أخذا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية وخطط رفع الدعم فإن هذه المشروعات تظل اقتصادية وجاذبة للاستثمار خاصة مع إتاحة الدولة نظام Net metering لمشروعات الطاقة المتجددة.

وعن سعر بيع الطاقة المتجددة اوضح أن الهيئة تقوم ببيع الكيلووات من محطات الرياح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يقارب 40 قرشا لكل كيلووات ويتجدد السعر بشكل سنويا طبقاً للمتغيرات التى تحدث، وأما بالنسبة لمشروعات البناء والتشغيل والتملك BOO، تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات تنافسية، ويتم التعاقد مع المستثمر الذى يقدم أقل سعر لبيع الكيلو وات ساعة المنتج من المشروع.

كما ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وقال إن مصر لديها خطط تقوم بها وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع الواح الخلايا الشمسية بالكامل، كما تمتلك مصر شركات تقوم بتجميع ألواح الخلايا الشمسية كما يوجد عدد من الشركات تقوم بتجميع وتصنيع السخانات الشمسية، لافتا إلى أنه توجد محاولات لتصنيع بعد أجزاء التربينة مثل الأبراج، الريش، فضلا عن تصنيع الكابلات والمحولات الخاصة بجميع أنظمة الطاقة المتجددة (رياح- خلايا شمسية).

وأوضح الخياط أن نسبة التصنيع المحلى فى تربينات الرياح يصل حالياً لنحو %30، ومن المخطط الوصول «به» إلى %70 بحلول عام 2022 على أن تتعد %70 بحلول 2035.

وكشف أن إجمالى إنتاج مصر من محطات الطاقة المتجددة يصل إلى 2703 جيجاوات ساعة غير شاملة الطاقة المنتجة من المحطات المائية، وذلك خلال العام المالى 2016/2017.

وأكد الخياط أن مصر قادرة على الوصول إلى %20 من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة فى عام 2022، نظرًا للمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وعبر الهيئة.

وقال إن وزارة الكهرباء قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال وضع سياسات ثابتة ووضع الأطر التشريعية، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.

وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلى أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص وانشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

كما قامت الحكومة خلال 2016 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتى سيتم التعاقد معها فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، على أن تسرى الأسعار المعدلة اعتبارا 2016.

وقامت الحكومة أيضا بإصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع %2 من القيمة أو الضريبة المقررة ، بالإضافة إلى معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.

وأكد الخياط أن الهيئة تسعى لأن تصبح الطاقة المتجددة عنصر رئيسى فى منظومة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والتوسع فى فرص التصنيع المحلى للمكونات المختلفة وزيادة فرص العمل وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى.

ولفت إلى أن أهم التحديات التى تواجه سوق الطاقة المتجددة حاليا تكمن فى إيجاد بنية متوازنة للاستثمار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل المشروعات الحكومية على أسس اقتصادية تنافسية، وينعكس الاستثمار فى الطاقة على تنمية الاقتصاد المصرى فيجذب مباشر للاستثمارات وزيادة الناتج المحلى.