الاستئناف على حكم استمرار اتفاقية الجزيرتين 30 يوليو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الاستئناف برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية المستشارين وائل أبو شادى وجمال الدين يسرى، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، لجلسة 30 يوليو للحكم.كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت فى أبريل ال



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الاستئناف برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية المستشارين وائل أبو شادى وجمال الدين يسرى، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، لجلسة 30 يوليو للحكم.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت فى أبريل الماضى، بقبول الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال المحامى على أيوب فى دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور .

وأقام أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.