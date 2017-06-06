الارتفاع يسيطر على غالبية الأسهم بمنتصف التعاملات

اسماء السيدسيطر الارتفاع على غالبية الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل الارتفاع الجماعي للمؤشرات.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 133 سهما، ارتفع من بينها 70 سهما، ولم يتغير 37، فيما تراجع 27 سهما، وجاء في صدارة الأسهم الصاعدة سهم "يونيفرسال لصناعة مو



اسماء السيد

سيطر الارتفاع على غالبية الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل الارتفاع الجماعي للمؤشرات.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 133 سهما، ارتفع من بينها 70 سهما، ولم يتغير 37، فيما تراجع 27 سهما، وجاء في صدارة الأسهم الصاعدة سهم “يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك” بنسبة 5.75% عند 10.49 جنيه.

وجاء في المرتبة الثانية سهم “رمكو لإنشاء القرى السياحية” بنسبة 5.26% عند 3.40 جنيه، ثم “شارم دريمز” بنسبة 4.24% عند 4.43 جنيه، تلاه سهم “العربية للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 3.72% عند 18.68 جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم “بنك الاتحاد الوطني” بنحو 3.56% عند 6.11 جنيه.

وسجل المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات، ارتفاعًا بنحو 0.9% عند 13641 نقطة، والمؤشر السبعيني بنسبة 0.55% عند 594 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم نحو مليار جنيه.