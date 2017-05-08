الارتفاع يسيطر على تعاملات البورصة في جلسة اليوم

أسماء السيدسيطر الارتفاع بشكل شبه جماعي على مؤشرات البورصة المصرية، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، وأغلق المؤشر الرئيسي "egx30"، على ارتفاع بـ 1.07%، عند مستوى 12827 نقطة، كما صعد "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 1.03%، عند مستوى 2065 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% عند 1374 جنيهًا،

أسماء السيد

سيطر الارتفاع بشكل شبه جماعي على مؤشرات البورصة المصرية، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، وأغلق المؤشر الرئيسي “egx30″، على ارتفاع بـ 1.07%، عند مستوى 12827 نقطة، كما صعد “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 1.03%، عند مستوى 2065 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% عند 1374 جنيهًا، حين كان التراجع الوحيد لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% عند 597 نقطة.

وبرر محللون فنيون صعود البورصة بسيطرة الحركة الصاعدة على حركة الأسهم القيادية، منها سهم “التجاري الدولي”، و”المجموعة المالية هيرمس”، وسهم “طلعت مصطفى”.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 839 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة، سيطر الارتفاع على أداء 107 أسهم، وانخفض 53 ، فيما لم يتغير 22، كما بلغ رأس المال السوقي 666.489 مليار جنيه.

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، أن جلسة اليوم جاءت صاعدة، نظرًا لصعود الأسهم القيادية، التي تحتل أوزان نسبة مرتفعة في المؤشر الرئيسي.

وأشار إلي أن جلسة غدًا الثلاثاء محورية، نترقب فيها محاولة الأسهم القيادية لكسر مستويات المقاومة، منها سهم التجارى الدولي، الذي يختبر مستوى 76.5 جنيه للسهم، ومستوى 25 جنيهًا لسهم “هيرمس”، و8.45 جنيه لسهم “طلعت مصطفى” .

وأضاف إن استطاعت الأسهم اختراق مناطق المقاومة، فإنها تدفع المؤشر لاستكمال الصعود على أن يستهدف مستويات 13100 نقطة على المدى القصير، وحال الفشل يرتد المؤشر، والتحرك عرضي بين مستويات 12650- 12850 نقطة، وهو الأمر الأغلب، كما رجح تحرك المؤشر السبعيني بين 600 – 595 نقطة .

وقال سيد هنداوي، المدير التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة “الأهلي” لصناديق الاستثمار، أنه رغم صعود المؤشر الرئيسى للبورصة، إلا أن انخفاض حجم التداول يعكس الهدوء الذى تشهدته البورصة، وترقبها لمزيد من المحفزات، إضافة للبت بشأن رفع سعر الفائدة من عدمه.

وأرجع صعود المؤشر الرئيسي لصعود بعض الأسهم القيادية، متوقعًا سيطرة المسار العرضي على حركة البورصة بجلسة تعاملات الثلاثاء.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب لبيع بقيم بلغت 64.8، و25 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 89.9 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 76% من إجمالي التعاملات، مقابل 15% للأجانب و7% للعرب.