الارتفاع يسيطر على اتجاهات عائد أدوات الدين

استمرارًا لآثار تحريك الفائدة 200 نقطة أساسفائدة أذون الخزانة تتخطى %20.5 للمرة الثانية بعد التعويم سندات 7 أعوام تسجل العائد الأعلىهبة محمدتخطى متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية، مستوى %20.5 للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، وقفز متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً %1.28

استمرارًا لآثار تحريك الفائدة 200 نقطة أساس

فائدة أذون الخزانة تتخطى %20.5 للمرة الثانية بعد التعويم

سندات 7 أعوام تسجل العائد الأعلى

هبة محمد

تخطى متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية، مستوى %20.5 للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، وقفز متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً %1.28 (128 نقطة أساس، كل 100 نقطة تعادل %1).

وسجل %20.588 خلال العطاء الدورى الذى طرحه البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، وغطت البنوك العطاء 4 مرات بقيمة 25.1 مليار جنيه، عبر 414 طلباً، قبلت منهم وزارة المالية 100 عرض، بقيمة 8.4 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار عن القيمة المستهدف الحصول عليها.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً، %0.84 ( 84 نقطة أساس) إلى %20.661، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 14.5 مليار جنيه عبر 250 طلباً، حصلت منها “المالية” على 7.3 مليار جنيه، عبر 101 طلب، بزيادة 841 مليون جنيه، عن القيمة المطلوبة عند تدشين العطاء.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن البنوك حرصت على رفع الفائدة المقدمة للطرح، لتقفز أعلى فائدة مقدمة من البنوك بمعدل %2.8، محققة %23.6.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً، بمعدل %1.02 (102 نقطة أساس)، ووصل إلى %20.519، وغطت البنوك العطاء 2.3 مرة بقيمة 14.8 مليار جنيه، بتقديم 326 طلباً، قبلت منها “المالية” 201 عرض، بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وزادت أقل فائدة قدمتها البنوك لتغطية عطاء أذون أجل 91 يوماً، %2.34 (234 نقطة أساس)، عن العطاء السابق، لتصل إلى %19.001، بدلاً من %16.652 فى العطاء قبل الماضى، بما يعكس رغبتها فى تعويض نسبة الفائدة الاسترشادية المحددة من البنك المركزى.

كما رفعت البنوك متوسط سعر العائد على أذون أجل 273 يوماً، %0.99 (99 نقطة أساس)، محققاً %20.478، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة بقيمة 20.8 مليار جنيه، عبر 296 طلباً، حصلت منها وزارة المالية على 6.399 مليار جنيه، بزيادة 149 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.

كما سجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 أعوام، أعلى عائد منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لترتفع السندات إلى %18.544، وبلغ أعلى عائد مقبول %18.84، وغطت البنوك العطاء 2.6 مرة بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر 60 طلباً، حصلت منها المالية على 491 مليون جنيه، التى كان من المقرر أن تقبل 500 مليون جنيه.

كما ارتفع متوسط عائد سندات أجل 3 أعوام، %1.18، محققاً %18.54 ويعتبر ثان أعلى عائد منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، كما زادت أعلى فائدة بواقع %1.3، لتبلغ %18.69، ووصل أدنى عائد إلى %18.4 بزيادة %1.06 عن العطاء السابق، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر 59 طلباً، لتغطى العطاء 2.4 مرة، وقبلت وزارة المالية 42 عرضاً بقيمة 801 مليون جنيه، فى حين كانت تعتزم الحصول على مليار جنيه لهذا العطاء.

وتشير بيانات وزارة المالية أن البنوك بدأت ترفع عدد مرات تغطية عطاءات سندات الخزانة، لتتراوح بين 2.4 و2.6 مرة خلال الأسبوع الماضى، بعدما وصلت إلى 1.4 مرة خلال العطاء قبل الماضى.

وخلال الأسبوع المقبل، تنوى وزارة المالية تدشين عطاءات أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه، آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، وسندات خزانة أجل 5 و10 أعوام، بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وفى نفس السياق، دشن البنك المركزى عطاءين للودائع، ثابتة ومتغيرة العائد، الثلاثاء الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى، بعدما كان يطرح عطاء واحد فقط للودائع ثابتة العائد.

وأوضح الموقع الإلكترونى لـ”المركزى”، أنه طرح العطاءين بقيمة 40 مليار جنيه، قبل منها 27.705 مليار جنيه، بما يعكس نجاحه فى امتصاص فوائض السيولة، بصورة كبيرة، إذ بلغت قيمة العطاءين فى الأسبوع الماضى 75 مليار جنيه، قبل منها “المركزي” 69.060 مليار جنيه .

وبلغت قيمة العطاء الدورى للودائع ثابتة العائد 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام، بينما قدمت البنوك سيولة بواقع 9.050 مليار جنيه، عبر 5 عروض.

ودشن البنك عطاء للودائع متغيرة العائد، بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 120 يوماً، بينما قدمت البنوك سيولة بقيمة 18.655 مليار جنيه، عبر 67 عرضاً، وارتفع متوسط الفائدة 53 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1) لتصل إلى %20.775، كما ارتفع أقل عائد 75 نقطة، محققاً 19.75 %، وزيادة 55 نقطة أساس لأعلى عائد، ليبلغ %20.95.

كما دشن الأربعاء الماضى، العطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 119 يوماً، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 12.575 مليار جنيه عبر 40 عرضاً، حصل منها “المركزي” على 11.615 مليار جنيه من خلال 28 طلباً، بمتوسط فائدة بلغ %20.924 وأعلى فائدة بلغت %20.95.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى»، على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.