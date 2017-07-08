الارتفاع يسيطر على إغلاقات شهادات الإيداع الدولية

- إيديتا تتراجع بنسبة 7%.. وتسجل 5.19 دولارأسماء السيدسيطر الارتفاع على أداء غالبية شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة في بورصة "لندن"، بتعاملات الأسبوع المنقضي، وكان التراجع الوحيد من نصيب شهادة إيداع شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية.وتراجعت شهادة "إيديتا" بنسبة 7%، إذ أنهت -أمس الجمعة- تع

– إيديتا تتراجع بنسبة 7%.. وتسجل 5.19 دولار





أسماء السيد

سيطر الارتفاع على أداء غالبية شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة في بورصة “لندن”، بتعاملات الأسبوع المنقضي، وكان التراجع الوحيد من نصيب شهادة إيداع شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية.

وتراجعت شهادة “إيديتا” بنسبة 7%، إذ أنهت -أمس الجمعة- تعاملاتها عند 5.19 دولار، مقارنة بإغلاقها الأسبوع المنقضي عند 5.59 دولار.

وعلى صعيد الارتفاعات، ارتفع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة طفيفة 0.44% لتسجل -أمس- 4.52 دولار، مقارنة بـ 4.50 دولار الأسبوع المنقضي، وارتفعت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” بنسبة 1.5%، لتغلق عند 2.65 دولار، مقارنة بإغلاقها عند 2.61 دولار الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الثبات، ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” على إغلاق 2.60 دولار، وهو نفس إغلاقها منذ 21 مارس المنقضي، كما أغلقت شهادة إيداع “أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا” عند 0.30 دولار، الجمعة الماضية، وهو نفس إغلاق 10 إبريل الجاري.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع المنقضي على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنسبة 0.19% ليغلق عند 13370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 3.76% عند 674 نقطة.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات للشهادات، وتبقى 3.3 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود 12 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 645.92 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.84 مليون سهم.

ويتبقى لشركات حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، ليسيسكو مصر، باكين، 129.39 مليون جنيه، 111.29 مليون سهم، 68.65 مليون سهم، 47.59 مليون سهم،41 مليون سهم، 27.27 مليون سهم، 14 مليون سهم، 4.68 مليون سهم، 3.81 ملايين سهم، لكل منهم على التوالي.