الارتفاع يسيطر على أداء شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن

أسماء السيدأنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة "لندن"، تعاملاتها أمس الجمعة على تباين فى الأداء والذى غلب عليه بشكل أكبر الارتفاع. وارتفع أداء شهادة إيداع "التجاري الدولي" حيث أنهت تعاملاتها أمس الجمعة عند مستوى 4.18 دولار مقارنة بـ 4.13 دولار الأسبوع الماضي بارتفاع ب

أسماء السيد

أنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة “لندن”، تعاملاتها أمس الجمعة على تباين فى الأداء والذى غلب عليه بشكل أكبر الارتفاع.

وارتفع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” حيث أنهت تعاملاتها أمس الجمعة عند مستوى 4.18 دولار مقارنة بـ 4.13 دولار الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 1.2%، كما ارتفع أداء شهادة ايداع شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية لتحقق 5.50 دولار مقارنة بـ 5.20 دولار الأسبوع المنقضي، بنسبة بلغت 5.5%.

وفي سياق متصل ارتفع أداء شهادة المجموعة المالية “هيرمس” لتسجل 2.74 دولار مقارنة بإغلاق 2.65 دولار خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته 3.4%.



فى حين استقرت حركة شهادة ايداع “المصرية للاتصالات” عند مستوى 2.46 دولار وهو نفس إغلاقها منذ 9 مايو الحالى، كما ابقت شهادة ايداع “اوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا” على نفس إغلاقها منذ 12 إبريل الماضي عند 0.30 دولار.

وقال شريف نبوي مدير الأسواق الخارجية لشهادات الـ “gdr’s” بشركة “النعيم القابضة”، إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، جاء نشطًا إلي حد ما وهو ما انعكس على أداء الشهادات خارجيًا.

وأوضح أن شهادة ايداع “هيرمس” ترتفع بشكل جيد للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة بحركة السهم الجيدة في البورصة المصرية ووجود سيوله خارجيًا على الشهادة.

وتوقع نبوي أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الحالى في اتجاه صاعد نحو مستويات 13200 نقطة، مما سيكون له أثر جيد على تحرك الشهادات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ليغلق المؤشر الرئيسي “egx30” عند 12952 نقطة مرتفعًا بنحو 0.35%، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى 591 نقطة بارتفاع بلغ 0.64%، إضافة لارتفاع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.49% عند 1.381 نقطة.

وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي بياناً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتين منها رصيدهما، وهي: إيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم للاتصالات، كما أشار إلى تبقى 2077 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود 11 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز 642.81 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 280.18 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.51 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ليسيسكو مصر، باكين” 129.3 مليون سهم، 107.75 مليون سهم، 68.62 مليون سهم، 47.59 مليون سهم، 41

مليون سهم، 27.2 مليون سهم، 4.68 مليون سهم، 3.81 ملايين سهم، على التوالي.

