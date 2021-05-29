الارتفاع يخيم على أسعار الصاج المجلفن خلال الشهر الحالي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن ارتفاع أسعار الصاج المجلفن خلال مايو الحالي، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 145 جنيهًا للمتر مربع خلال شهر مايو، شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، حين سجل خلال الشهر الماضي 136.5 جنيه ارتفاعا بلغ 6%، حين سجل ارتفاعا مقارنة بشهر مايو 2020 بنسبة 31 %، وسجل قيمة 110 جنيهات للمتر مربع.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 362 جنيهًا للمتر مربع، بارتفاع بلغ 5.8 % عن شهر أبريل الماضي، الذي سجل فيه 330 جنيهًا، حين سجل خلال شهر مايو من العام الماضي سعر 245 جنيها للمتر المربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 395 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 5.6 % عن شهر أبريل الماضي