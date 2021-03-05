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الارتفاع يخيم على أسعار الأسمنت الأبيض خلال الشهر الماضي

مقارنة بشهر يناير
محمود زكي 6:56 م, الجمعة, 5 مارس 21 6:56 م, الجمعة, 5 مارس 21

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شهدت أسعار الأسمنت الأبيض خلال فبراير الماضي، ارتفاعا ملحوظًا، مقارنة بشهر يناير، حين استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال الشهر المذكور، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

وأضاف التقرير الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن أسعار الأسمنت بورتلاندى سجلت خلال الشهر الماضي  قيمة 750 جنيهًا، خلال الشهر المذكور، وسجلت خلال نوفمبر نفس القيمة.

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وأوضح أن سعر الطن من الأسمنت بورتلاندي سجل خلال الشهر المذكور من 2020، قيمة 800 جنيه، بزيادة 6.1% عن شهر يناير من العام الحالي .

وعلى صعيد الأسمنت الأبيض، سجل سعر الطن ارتفاعا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير.

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل حوالي 2500 جنيه خلال شهر فبراير الماضي، حين سجل خلال شهر يناير  2450 جنيهًا بزيادة بلغت 50 جنيهًا، بنسبة بلغت 2.1%.

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وأكد التقرير أن هناك تراجعًا في قيمة الطن خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الحالي بنسبة تصل إلى 4.2 وسجل الطن في فبراير من العام الماضي بقيمة 2400 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن فبراير  2020.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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