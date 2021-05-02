لايف

«الارتفاع مستمر».. الصحة: تسجيل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 12:10 ص, الأثنين, 3 مايو 21 12:10 ص, الأثنين, 3 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 229635 من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و 13469 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  «61 وفاة».. إصابات كورونا الجديدة في مصر تقفز فوق الألف حالة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

محافظ البحر الأحمر: تطعيم 30 ألف فرد في قطاع السياحة بلقاح كورونا (فيديو)

محمد مجدي 12:25 ص, الأثنين, 3 مايو 21

تحويلات مرورية لاستكمال أعمال كوبري مشاة بمحور الفردوس.. تعرف عليها

أماني عوض 12:06 ص, الأثنين, 3 مايو 21

حالة الطقس اليوم الإثنين 3-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة على الصعيد

دعاء محمود 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21

درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 3 مايو 21

وكيل الصحة للشئون الوقائية: ندق ناقوس الخطر بعد زيادات إصابات كورونا في 6 محافظات (فيديو)

المال - خاص 11:49 م, الأحد, 2 مايو 21

عقب انكماش الإيرادات الحكومية بسبب كورونا .. رئيس غانا يجمّد زيادة راتبه السنوية

المال - خاص 9:28 م, الأحد, 2 مايو 21