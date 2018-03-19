الارتفاعات تطول 9 أسهم حكومية بعد الإفراج عن برنامج الطروحات

مصطفى طلعت: كشفت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاعات جماعية لأسهم الشركات الحكومية المدرجة والمقرر زيادة حصة الدولة فيها سواء عبر زيادة رأس المال أو رفع نسب التداول الحر، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه وزارة المالية…

مصطفى طلعت:

كشفت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاعات جماعية لأسهم الشركات الحكومية المدرجة والمقرر زيادة حصة الدولة فيها سواء عبر زيادة رأس المال أو رفع نسب التداول الحر، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه وزارة المالية أمس.

وأفرجت الحكومة، أمس الأحد، عن قائمة الشركات المزمع طرحها والتي ضمت 23 شركة موزعة ما بين هو مقيد للمرة الأولى وتشمل 14 شركة واخرى مدرجة فعليا سيتم رفع نسب التداول الحر الخاص بها وتضم 9 شركات.

وبنظرة إلى حركة الأسهم التسعة المقيدة يجدها قد سجلت صعوداً جماعياً، إذ ارتفع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 3.6% ليصل إلى 31.9 جنيه للسهم، كما ارتفع سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية “اموك” 0.97 % إلى 9.35 جنيه، وصعد ابو قير للأسمدة 2.5 % إلى 33.6 جنيه، وامتد الارتفاع إلى سهم الاسكندرية لتداول الحاويات بنحو 1.4% إلى 176.5 جنيه.

وبالمثل، ارتفع سهم بنك التعمير والاسكان 0.78% إلى 54 جنيه، كما صعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.5% ليصل إلى مستوى 73.3 جنيه، وصعد سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير 0.61% إلى 11.4 جنيه، والشرقية للدخان ارتفع 0.19% إلى 613 جنيه، وامتد الصعود إلى سهم مصر للالومنيوم بحوالي 5.6% إلى 63 جنيه.

وقال بنك الإستثمار “فاروس” أن إعلان الحكومة عن برنامج الطروحات العامة لنسب من حصصها في عدد من الشركات المقيدة من شأنه يحفز أداء هذه الأسهم على المدى الأجل القريب.

وحدد “فاروس” في ورقة بحثية وصلت “المال” القيم العادلة للأسهم التي طالتها قرار المالية امس، اذ حدد القيمة العادلة للتعمير والإسكان عند 72 جنيهًا، وأموك 10.50 جنيه، وسيدي كرير 40 جنيهاً، والإسكندرية للحاويات 185 جنيه، ومصر الجديدة 60 جنيها، ومدينة نصر 15.77 جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة استهلت تعاملات جلسة، اليوم، على ارتفاع جماعي طفيف، وسط نشاط واضح في قيم التداولات “السيولة” التي بلغت 800 مليون جنيه في اقل من ساعة.