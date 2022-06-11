الارتفاعات تتوالى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

تتوالى الارتفاعات فى درجات الحرارة لتكون ذروة الارتفاع اليوم السبت على جميع المدن والأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية.

كما تصل درجات الحرارة اليوم على مدن القاهرة إلى 43 درجة مئوية فى الظل ، وشمال الصعيد 43 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 36 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من الارتفاعات فى درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة، وطالبت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل الباردة.

عدم التعرض لأشعة الشمس

كما وجهت الأرصاد عدة نصائح خلال تلك الفترة، ومنها ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات.

كما تنشط الرياح أحيانا مساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ارتفاع الرطوبة

وكشفت الأرصاد عن ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم وتبلغ فى القاهرة 86 للعظمى و30 للصغرى، والوجه البحري 88 للعظمي و35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 36 للعظمي و22 للصغري، ، وطنطا 42 للعظمي و24 للصغري، ومطروح 31 للعظمي و22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم بوادي النطرون 39 للعظمي و24 للصغري ، ودمنهور 38 للعظمي و23 للصغري، والعريش 37 للعظمي و23 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمي و29 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و28 للصغري، والسويس 41 للعظمي و24 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة إلى 41 للعظمي و24 للصغري، والإسماعيلية 42 للعظمي و23 للصغري، ودمياط 36 للعظمي و24 للصغري، وشبين الكوم 42 للعظمي و24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 37 للعظمي و23 للصغري، ورفح 36 للعظمي و23 للصغري، ونويبع 40 للعظمي و25 للصغري،

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 42 للعظمي و25 للصغري، والمنيا 42 للعظمي و25 للصغري، واسيوط 43 للعظمي و26 للصغري، وسوهاج 43 للعظمي و27 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة فى الأقصر 44 للعظمي و28 للصغري، وقنا 43 للعظمي و27 للصغري، ورأس حدربة 35 للعظمي و27 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 45 للعظمي و28 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و27 للصغري.

وتبلغ فى حلايب 36 للعظمي و28 للصغري، وشلاتين 41 للعظمي و29 للصغري، وادفو 44 للعظمي و27 للصغري.