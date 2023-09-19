الاخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.37%، عند مستوى 19623 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.58%، عند مستوى 3913 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.66% عند 5761 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 186 سهما، ارتفع منها 83 سهما، فيما تراجع 20 سهما، واستقر 83 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 11.02 مليون جنيه، و11.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 22.45 مليون جنيه.