الاختيار3 وهجمة مرتدة 2.. أجزاء جديدة تستثمر نجاح الدراما الوطنية في «رمضان»

قالت الناقدة فايزة هنداوي إن تقديم اجزاء جديدة لمسلسلات الاختيار وهجمة مرتدة شيئا مميزا في موسم رمضان القادم

برغم أن الموسم الدرامي الاضخم لعام 2021 انتهى منذ أيام قليلة بعرض آخر حلقات المسلسلات في شهر رمضان الكريم ، إلا أنه تم الاعلان فورا عن بعض المسلسلات التي ستقدم منها أجزاء جديدة في موسم رمضان القادم لعام 2022.

ومن أبرز هذه المسلسلات الدراما الوطنية الشهيرة، الاختيار عبر جزء ثالث بطولة أحمد عز وسيقدمه الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

كما تم الإعلان من جانب المنتج تامر مرسي، عن جزء ثان لمسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري إخراج أحمد علاء.

وحقق الاختيار 2 وهجمة مرتدة نجاحا كبيرا بحسب تعليقات واسعة بمنصات التواصل وكذلك وفق تقديرات النقاد على مدار عرضهما خلال شهر رمضان الماضي.

نادر عدلي يرى أن الامتداح يقف وراء تقديم الجزء الثالث للاختيار

يرى الناقد الفني نادر عدلي أنه حينما حدث امتداح لمسلسل الاختيار 1 تم تقديم الاختيار 2 وحينما تم مدح الجزء الثاني من النقاد والجمهور تم الإعلان فورا بمجرد انتهاء شهر رمضان إنه سيتم تقديم الجزء الثالث للاختيار.

وأضاف أن الأمر ذاته حدث مع مسلسل هجمة مرتدة لأحمد عز، حيث تم الإعلان عن تقديم جزء ثان له رمضان القادم 2022 .

فايزة هنداوي : تقديم أجزاء لمسلسلات الاختيار وهجمة مرتدة شيئا مميزا في رمضان 2022

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن تقديم اجزاء جديدة لمسلسلات الاختيار وهجمة مرتدة شيئا مميزا في موسم رمضان القادم ، لاسيما بعد نجاح العملين بصورة كبيرة رمضان الماضي .

وأضافت أن تقديم أحمد عز لمسلسل الاختيار 3 سيضيف له بالطبع ، لأنه قدم أداء مميزا في مسلسل هجمة مرتدة في شهر رمضان.

وأكدت أن هذه الأعمال بصفة عامة تجذب المشاهدين بدرجة كبيرة لأنها تعلي درجة الانتماء والحس الوطني لديهم.