«الاختيار» و«البرنس».. مسلسلات أظهرت الأب الشرير في مسلسلات رمضان

أظهرت بعض مسلسلات شهر رمضان هذا العام، شخصية الأب فيها بصورة سيئة، وأنه السبب في وقوع الكراهية بين الأشقاء

أظهرت بعض مسلسلات شهر رمضان هذا العام، شخصية الأب فيها بصورة سيئة، وأنه السبب في وقوع الكراهية بين الأشقاء، كما ظهر في مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، أو ترسيخ عقد نفسية لأبنائه منذ طفولتهم مثلما ظهرت شخصية هشام عشماوي الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي في مسلسل الاختيار.

وكذلك شخصية “مدحت” الذي يقدمها الفنان دياب في مسلسل فرصة تانية أيضا، بالإضافة لمسلسلات أخرى ضمن السباق الرمضاني الحالي تطرقت لشخصية الأب بهذه الصورة التي يرفضها البعض وآخرين تقبلوها.

وليد يوسف: الأهم كيفية تقديم علاقة الأب بالابن في العمل الفني

يرى المؤلف وليد يوسف أن مسلسل البرنس أظهر شخصية الأب بهذه الصورة السيئة، لأن العمل تنويها لقصة سيدنا يوسف وأشقائه ووالده كان نبيا، ورغم ذلك أبنائه كانوا أشرارا، أي أن علاقة الأب مع أبنائه موجودة بصورة معينة منذ قديم الأزل.

وتابع أن الأهم كيف تقدم صورة الأب مع أبنائه في الدراما، بالإضافة أن الجمهور منزعج من كراهية الأخوات لبعضهم في مسلسل البرنس لكن رضوان البرنس الذي يتعرض للظلم من أشقائه في العمل يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه رجل كبير ومتزوج.

ويضيف أنه في قصة سيدنا يوسف كان الابن طفلا “ناخذه معنا غدا يرتع ويلعب” أي أنه لا حول له ولا قوة.

فايزة هنداوي: يتمة علاقة الأب بأبنائه بهذه الصورة السيئة غير مقصودة

وأكدت الناقدة فايزة هنداوي أنه ليس مقصودا من كتاب المسلسلات أن تظهر صورة الأب سيئة بهذا الشكل الذي شاهدنه في موسم رمضان الحالي.

وأوضحت هناك تيمة معينة تكون منتشرة بصورة كبيرة في غالبية الأعمال الفنية والدرامية في سنة معينة، مثل تيمة الانتقام في مسلسل خيانة عهد ليسرا وفرصة تانية لياسمين صبري.

وأضافت ان تيمة الأب وعلاقة بأبنائه بالصورة السيئة في مسلسل البرنس والاختيار، منتشرة في موسم رمضان الحالي بصورة ملحوظة لكن ليست مقصودة في رأيي من صناع الدراما.

محمود عبدالشكور: الدراما يجب أن تتطرق لجميع النماذج الإنسانية

وقال الناقد محمود عبد الشكور إن الدراما تتطرق لكل النماذج الإنسانية، وتيمة علاقة الأب بابنه موجودة في الأعمال الدرامية والسينمائية وليست اختراع هذا الموسم مثلما قدمت في الملك لير وغيرها من الأعمال.

وأضاف أن الأهم أن لا تصور الدراما تصرفات الابن غير السوية دون تفسير، وهي علاقة الأب بأبنائه وشيء منطقي أن يتم تفسير هذه العلاقة في الدراما بصورة معينة.

وأشار أن الذي يميز عملا دراميا عن الآخر في شهر رمضان، خاصة التي تقدم علاقة الأب بالأبناء هو هل تقدم هذه العلاقة في المسلسلات بصورة واعية ودراسة نفسية حقيقية أم لا، وذلك أمر طبيعي لأن الأب والأم هم أحد المكونات الاساسية في تكوين شخصية الأبناء بالاضافة للبيئة التي تربى فيها ، منوها أن الدراما يجب عليها التطرق لهذه العلاقة التي تفسر سلوك شخص معين مثل هشام عشماوي في مسلسل الاختيار وغيره.