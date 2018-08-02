بنـــوك

الاحتياطي النقدي يرتفع بـ 57 مليون دولار خلال يوليو

سيد بدر: قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بصفة مبدئية إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو.كانت أرصدة الاحتياطى قد سجلت 44.258 مليار دولار نهاية يونيو.
11:03 م, الخميس, 2 أغسطس 18 11:03 م, الخميس, 2 أغسطس 18

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سيد بدر: 

قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بصفة مبدئية إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو.

كانت أرصدة الاحتياطى قد سجلت 44.258 مليار دولار نهاية يونيو.

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