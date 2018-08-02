الاحتياطي النقدي يرتفع بـ 57 مليون دولار خلال يوليو

بنـــوك الاحتياطي النقدي يرتفع بـ 57 مليون دولار خلال يوليوسيد بدر: قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بصفة مبدئية إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو.كانت أرصدة الاحتياطى قد سجلت 44.258 مليار دولار نهاية يونيو. 11:03 م, الخميس, 2 أغسطس 18 11:03 م, الخميس, 2 أغسطس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سيد بدر: قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بصفة مبدئية إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو.كانت أرصدة الاحتياطى قد سجلت 44.258 مليار دولار نهاية يونيو.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر