الاحتياطي الفيدرالي يعلن هبوط الودائع المصرفية والإقراض

سجلت الودائع المصرفية والإقراض هبوطا خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس الحالى، حسبما أعلن بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت ودائع البنوك الأمريكية الكبيرة بمقدار 11 مليار دولار لتصل إلى 17.344 تريليون دولار مقارنةً بالأسبوع السابق، على أساس موسمي معدل.

وتراجع الإقراض من البنوك التجارية بمقدار 5.2 مليار دولار إلى 12.127 تريليون دولار معدلًا موسميًا خلال الأسبوع، حسب البيانات التي نُشرت من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع الإقراض للعقارات السكنية بمقدار 6 مليارات دولار، في حين ارتفعت القروض العقارية التجارية بمقدار 2 مليار دولار عن الأسبوع السابق، بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية بمقدار 4.1 مليارات دولار مقارنةً بالأسبوع السابق.