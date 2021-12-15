الاحتياطي الفيدرالي يعتزم الإسراع في إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول

كثف مسؤولو الأحتياطي الفيدرالي المعركة ضد التضخم الأكثر سخونة في جيل واحد، من خلال التحول إلى إسراع إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول، والإشارة إلى تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

في إشارة إلى أحد أكثر محاور السياسات تشدداً منذ سنوات، قال الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء إنه سيضاعف وتيرة خفض مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى 30 مليار دولار شهرياً، مما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام كما كان مخطط في البداية.

إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول

سيضع الإسراع في خفض مشتريات الأصول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً في السابق لمواجهة ضغوط الأسعار إذا لزم الأمر ، حتى في الوقت الذي يشكل فيه الوباء تحدياً مستمراً للانتعاش الاقتصادي.

وحول سلالة “أوميكرون” أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاوف بشأن المتحور الجديد، قائلاً إن “المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، بما في ذلك المتغيرات الجديدة للفيروس”.

وأظهرت التوقعات التي تم نشرها مع البيان أن المسؤولين يتوقعون أن تكون هناك ثلاث زيادات بواقع ربع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي مناسبة العام المقبل، وفقاً لأوسط التقديرات، بعد إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر منذ مارس 2020.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن آخر مرة تم فيها تحديث التوقعات في سبتمبر، عندما انقسمت اللجنة بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات في الأسعار على الإطلاق في عام 2022. وأظهرت التوقعات الجديدة أيضاً أن صانعي السياسات يرون ثلاث زيادات أخرى حسب الحاجة في عام 2023 وزيادتين في عام 2024 ، ليصل معدل الأموال إلى 2.1% بنهاية ذلك العام.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن التغيير المفاجئ في الوتيرة يعكس “تطورات التضخم والمزيد من التحسن في سوق العمل”. كرر الاحتياطي الفيدرالي أنه “على استعداد لتعديل وتيرة الشراء إذا اقتضت ذلك التغييرات في التوقعات الاقتصادية”.

الحفاظ على النطاق المستهدف

فيما يتعلق بأسعار الفائدة ،”مع تجاوز التضخم 2% لبعض الوقت، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى من العمالة”.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: “استمرت اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد في المساهمة في ارتفاع التضخم”.

في حين أن تسريع وتيرة الخفض التدريجي لمشتريات الأصول كان متماشياً مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، كان مسار سعر الفائدة أكثر حدة مما رآه المحللون بشكل عام.

كان المستثمرون يتوقعون رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام، وفقًا لتداولات العقود الآجلة، مع وجود فرصة للتحرك في شهر مارس.

واجه باول ، الذي أعاد الرئيس جو بايدن ترشيحه مؤخراً لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطاً متزايدة من كل من الديمقراطيين والجمهوريين لاتخاذ إجراءات أكثر تشداً حيال التضخم.

ضغط الأسعار يتزايد

فوجئ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بضغوط الأسعار ، التي اعتقدوا إنها ستتلاشى مع تكيف العالم مع الوباء وبدلاً من ذلك، استمر الوباء وارتفع معدل التضخم بفعل اختناقات سلاسل التوريد والطلب القوي على الرغم من الدعم الهائل للسياسات المالية والنقدية.

في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أزال المسؤولون الإشارة السابقة إلى ان العوامل المسببة للتضخم “مؤقتة”.

أخبر باول المشرعين الشهر الماضي أن الوقت قد حان “للتوقف” عن وصف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم المرتفع بأنه “مؤقت” ، وهو الموقف الذي تبناه طيلة 2021.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% في العام حتى نوفمبر ، مسجلة أسرع وتيرة زيادة منذ 1982. وفي الأشهر الأخيرة، ساعج الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة وتضخم الإيجارات المتسارع في التضخم العام بشكل أكبر مما كان عليه في وقت سابق من العام، عندما كانت الزيادات الضخمة في الأسعار تتركز بشكل كبير في سوق السيارات المستعملة وإعادة فتح قطاعي الترفيه والضيافة.

انخفاض معدلات البطالة

انخفض معدل البطالة إلى 4.2% في نوفمبر من 4.6% في أكتوبر، ما يعد تحسناً أسرع مما توقعه المحللون. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين معدلات البطالة بين البيض والسود واسعة – عند 3.7% و 6.7% على التوالي – وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيأخذون هذه التباينات في الحسبان بموجب نهج جديد “واسع النطاق وشامل” للحكم على الحد الأقصى للتوظيف. الذي أعلنوه العام الماضي.

تم تعديل أوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتضخم لعام 2022 إلى 2.6% من 2.2% في سبتمبر. والآن تتوقع أن يبلغ معدل البطالة في نهاية العام المقبل 3.5% مقابل 3.8% في سبتمبر.

ثلاث مقاعد شاغرة

لا يزال أمام جو بايدن ثلاثة مقاعد شاغرة لشغلها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، ومن المتوقع أن يعلن عن اختياراته في الأيام المقبلة. يمكن أن تلعب اختياراته، بالإضافة إلى أي شخص تختاره بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وبوسطن ليكون رئيسها المقبل، دورًا مهمًا في الاتجاه الذي ستتخذه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام المقبل.

تعني هذه التغييرات أيضاً أن توقعات “المخطط النقطي” التي تم إصدارها اليوم الأربعاء تعكس وجهات نظر العديد من المسؤولين الذين لن يكونوا جزءاً من عملية صنع القرار، بينما يتنقل الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة التالية من التعافي الاقتصادي من الوباء.