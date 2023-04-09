الاحتياطي الفيدرالي: الإقراض المصرفي الأمريكي يهبط بأعلى مستوى في آخر أسبوعين من مارس

شهد معدل إقراض البنوك الأمريكية هبوطا بأكبر قدر على الإطلاق في الأسبوعين الأخيرين من مارس، ما يعكس التشديد في شروط الائتمان في أعقاب العديد من الأزمات المصرفية الكبرى، والتي تؤثر بالسلب علىى الاقتصاد.

أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- الأخيرة أنَّ إقراض البنوك التجارية انخفض بنحو 105 مليارات دولار في الأسبوعين المنتهيين في 29 مارس.

ويُعزا الانخفاض بأكثر من 45 مليار دولار في الأسبوع الأخير بشكل أساسي إلى انخفاض القروض من البنوك الصغيرة.

كان التراجع في إجمالي الإقراض في النصف الأخير من مارس واسع النطاق، وشمل قروضاً عقارية أقل، إضافة إلى قروض تجارية وصناعية.

وأظهر التقرير أيضاً انخفاض ودائع البنوك التجارية 64.7 مليار دولار في الأسبوع الأخير، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي الذي عكس بشكل أساسي تراجعاً في البنوك الكبيرة.

ويأتي هذا التراجع الكبير في الإقراض في أعقاب انهيار العديد من المصارف، ومنها: “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”.

يراقب الاقتصاديون عن كثب ما يسمى بتقرير الاحتياطي الفيدرالي “إتش.8″، الذي يقدّم تقديراً إجمالياً للميزانية العمومية الأسبوعية لجميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة لقياس أحوال الائتمان.