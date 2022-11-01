بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية علىى التوالي اليوم الثلاثاء، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأصبح بذلك سعر الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي الاسترالي عند 2.85%، ارتفاعا من 2.60% التي أقرها البنك باجتماعه السابق في أغسطس.

وكان قرار رفع بنك الاحتياطي الاسترالي لسعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي يهدف إلى السيطرة على التضخم المرتفع الذي تشهده أستراليا، ولكن البنك قد بدء بإبطاء وتيرة رفعه لأسعار الفائدة منذ اجتماعه السابق، حيث أصبح ما يقرب من ثلث مالكي المنازل في أستراليا يكافحون للوفاء بسداد الرهون العقارية على منازلهم وسط الارتفاعات الكبيرة لمعدلات الفائدة..

ووفقا لتقديرات بنك الاحتياطي الاسترالي، فإن معدلات الفائدة قد تصل إلى 3.85% في العام المقبل، ورغم توقعاته بوصول معدل التضخم إلى ما يقرب من 8% بحلول نهاية عام 2022، وهو أعلى مستوياته في أكثر من 3 عقود منذ بدء تسجيل السلسلة، إلا أن الاحتياطي الاسترالي قد بدء يتجه إلى إبطاء وتيرة التشديد النقدي للحد من تفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد.