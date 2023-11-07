«الاحتياطي الأسترالي» يرفع أسعار الفائدة والدولار الأسترالي يتفاعل ‏سلبيًا

هبط سعر الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ورفع الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35% كأعلى مستوى فى 12 عاماً، ورغم ذلك يتفاعل الدولار الأسترالي سلبيًا مع القرار الذي جاء طبقًا لتوقعات السوق.

وتراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.6455، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6489، وسجل أعلى مستوى عند 0.6503.

فقد الدولار الأسترالي أمس الاثنين نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 65.23 سنتًا.