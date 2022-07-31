الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية يرتفع إلى 466 مليار دولار بنهاية يونيو

سجل الاحتياطي الأجنبي لدى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنحو 4.23% بنهاية شهر يونيو 2021 على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 71 مليار ريال ( 19 مليار دولار)، مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي للسعودية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي “ساما”، 1.750 تريليون ريال ( 466 مليار دولار)، ليسجل أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020، مقابل 1.68تريليون ريال (447مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران للعام 2021.

الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية

وسجل الاحتياطي الأجنبي بالمملكة أعلى مستوياته على أساس شهري منذ مارس 2020 الماضي، والتي بلغت حينها 1.775 تريليون ريال ( 472 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي بنحو 3.36% خلال شهر يونيو الماضي وبما يعادل 57 مليار ريال ( 15.17مليار دولار)، إذ سجل الاحتياطي الأجنبي في مايو 2022 نحو 1.69 مليار ريال.

وأشارت بيانات المركزر تراجع قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنسبة 0.62% وبما يعادل 7 مليار ريال (مليار دولار) عن الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 1.11 تريليون ريال ( مليار دولار)، مقابل تريليون ريال ( 1.117مليار دولار).

وارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة6.12% لتصل إلى 546.61 مليون ريال ( 145.56 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 515.036 ريال ( 137.15مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.