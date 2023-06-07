الاحتياطيات الأجنبية لدى اليابان تهبط إلى 1.255 تريليون دولار في مايو

سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى اليابان انخفاضا إلى 1.255 تريليون دولار في نهاية مايو من 1.265 تريليون دولار في نهاية أبريل، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة المالية اليابانية.

يذكر أن ضعف الين الياباني دفع بعض مراقبي السوق إلى توقع المزيد من التدخلات من قبل بنك اليابان في البلاد، حيث يستمر المركزي في سياسته المتساهلة للغاية رغم تشديد أغلبية البنوك المركزية سياستهم النقدية وسط ارتفاع التضخم.

وينزلق الين الياباني نحو مستويات متدنية مما دفع المسؤولين الحكوميين مؤخرًا إلى اتخاذ إجراءات لدعم العملة.

في العام الماضي، تدخلت وزارة المالية اليابانية عبر ضخ حوالي 68 مليار دولار لدعم الين في ثلاث جلسات تداول مختلفة: 22 سبتمبر ، 21 و24 أكتوبر، حيث سجلت العملة حينها 150 مقابل الدولار، وهي أدنى مستوى منذ عام 1990.