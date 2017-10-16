الاحتياطى الإلزامى يرفع عائد أدوات الدين

❏ مؤشر المال IR يصعد إلى %18.72 مقابل %18.27 الأسبوع قبل الماضىهبة محمدكسر منحنى العائد على أدوات الدين اتجاه الهبوط الذى سلكه منذ ما يقرب من شهر ليرتفع على كل الآجال باستثناء انخفاض طفيف لأجل 182 يوما، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليصعد إلى

❏ مؤشر المال IR يصعد إلى %18.72 مقابل %18.27 الأسبوع قبل الماضى

هبة محمد

كسر منحنى العائد على أدوات الدين اتجاه الهبوط الذى سلكه منذ ما يقرب من شهر ليرتفع على كل الآجال باستثناء انخفاض طفيف لأجل 182 يوما، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليصعد إلى %18.72، مقابل %18.27 الأسبوع قبل الماضى.

يأتى ذلك بعد إصدار البنك المركزى قرارًا بخفض نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروض على الودائع من %10 إلى %14، بما ساهم فى تراجع قيمة السيولة لدى البنوك، ومن ثم أدى إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية التى تستثمر بها البنوك فوائض أموالها.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوما 57 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) محققًا %18.324، ارتفع أدنى عائد على العطاء 60 نقطة، ليصل إلى %17.801، كما ارتفع أعلى عائد 37 نقطة، مسجلًا %18.439، وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة بقيمة 18.9 مليار جنيه، فيما حصلت وزارة المالية على 8.7 مليار جنيه بزيادة أكثر من 1.7 مليار عن القيمة المطلوبة البالغة 7 مليارات.

وارتفع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 357 يومًا 57 نقطة إلى %18.447 وغطت البنوك العطاء 3.6 مرة بقيمة 25.4 مليار جنيه عبر 424 طلبًا، بينما قبلت الوزارة 116 عرضًا بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 26 نقطة إلى %19.092، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.3 مليار جنيه بنحو 2.3 مرة قيمة العطاء، فيما قبلت «المالية» 8.1 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة بواقع 6.750 مليار جنيه.

وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 3 نقاط إلى %19.08 وغطت البنوك العطاء 2.1 مرة بقيمة 14.1 مليار جنيه عبر 222 طلبًا، قبلت منها وزارة المالية 104 عروض بقيمة 9.7 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه عن القيمة المستهدفة.

وزاد متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية أجل 10 سنوات 55 نقطة مسجلًا %15.555 وغطت البنوك العطاء 1.8 مرة بقيمة 1.1 مليار جنيه من خلال 40 طلبًا، فيما حصلت وزارة المالية على 34 عرضًا بقيمة مليار جنيه.

كما زاد متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات 28 نقطة إلى %15.282، وغطت البنوك 1.1 مرة بنحو 2.2 مليار جنيه عبر 50 عرضًا، بينما قبلت وزارة المالية 36 طلبًا بقيمة 1.3 مليار جنيه بزيادة 861 مليون جنيه.

وتشير تلك بيانات البنك المركزى إلى حصول «المالية» على أكثر من 35.3 مليار جنيه بزيادة ما يقرب من 7.8 مليار جنيه، إذ كانت تعتزم الحصول على 27.5 مليار جنيه فقط.

وتعتزم وزارة المالية اقتراض 26.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالى آجال 91، 182، 273و364 يومًا، وسندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه بقيمة 1.5 مليار لأجل 3 سنوات، وبواقع مليار لسندات أجل 7 سنوات.

على صعيد آخر، دشن البنك المركزى عطاء الودائع ذات العائد المتغير بقيمة 40 مليار جنيه، لآجال 42 يومًا مقابل عدم تدشينه الأسبوع الماضى، وسجل متوسط الفائدة %19.35 كما بلغ أدنى عائد %19.25 و%19.39 لأعلى عائد، وقدمت البنوك 59 طلبًا بقيمة 57.250 مليار جنيه، فيما قبل «المركزى» 19 عرضًا بواقع 40.3 مليار جنيه.

كما طرح البنك المركزى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بواقع 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %19.25، وقدمت البنوك 20.820 مليار جنيه عبر 7 طلبات.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.