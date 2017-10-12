الاحتياطى الإلزامى يرفع تكلفة شهاداتى لـ%20 بين 80 و100 نقطة أساس

❏ مصادر: تعديل العائد عليها مرهون بتراجع ضغوط التضخممحمد سالمتترقب البنوك العامة (الأهلى، مصر، القاهرة) مزيدا من الضغوط على هامش عوائدها فى الفترة المقبلة، مع خضوع شهاداتها الادخارية التى تمنح عائداً %20 لنسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة التى أقرها البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى، وبدأ

❏ مصادر: تعديل العائد عليها مرهون بتراجع ضغوط التضخم

محمد سالم

تترقب البنوك العامة (الأهلى، مصر، القاهرة) مزيدا من الضغوط على هامش عوائدها فى الفترة المقبلة، مع خضوع شهاداتها الادخارية التى تمنح عائداً %20 لنسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة التى أقرها البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى، وبدأ تطبيقها أمس الأول الثلاثاء.

دفع «المركزى» نسبة الاحتياطى الإلزامى 4 نقاط مئوية دفعة واحدة من 10 إلى %14 على الودائع والحسابات بالعملة المحلية – باستثناء الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – وأشار المركزى إلى امتلاك البنوك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكست بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى وسمحت بإعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

وقالت مصادر لـ«المال» إن تطبيق النسبة الجديدة للاحتياطى على شهادة الـ%20 التى تطرحها البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) يرفع تكلفتها الحقيقية بنحو 80 إلى 100 نقطة أساس لتتراوح بين 22.8 – %23 مقارنة بمتوسط فى حدود %22 قبل تنفيذ القرار.

وتشمل التكلفة الحقيقية لأى وعاء ادخار، الفوائد المدفوعة للعميل مضافا إليها التكاليف الأخرى مثل الإدارة والتسويق والتوظيف والعمالة وغيرها.

وأوضحت المصادر أن خضوع الشهادة للاحتياطى يأتى نظرا لاقتصار أجلها الزمنى على فترة 18 شهرا فقط، بينما الاستثناء يجرى على الشهادات التى تبدأ من 3 سنوات فأكثر.

وربطت تقليل العائد على الشهادة لضبط التكلفة بانخفاض معدلات التضخم التى سجلت %32.9 بنهاية سبتمبر الماضى.

وتقدر الأرصدة القائمة للشهادة لدى البنوك الثلاثة بنحو 500 مليار جنيه، موزعة بواقع 280 مليار جنيه بالأهلى و120 مليارا بمصر وقرابة 80 مليارا بالقاهرة، ما يعنى أنها ستتنازل عن سيولة بنحو 20 مليار جنيه لصالح البنك المركزى بدون عائد تمثل نسبة الـ%4 الإضافية على الاحتياطى الإلزامى.

يذكر أن نسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل الى %10 بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى %14 طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.

ويعد الاحتياطى الإلزامى أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، مثل المعروض النقدى ونسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها.

ويرى محللون أن زيادة نسبة الاحتياطى تؤكد اتجاه البنك المركزى صوب خفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى %1 خلال اجتماعه المقرر يوم 28 ديسمبر المقبل، كما أن لها تأثيرات سلبية على ربحية البنوك لكن بنسب طفيفة ويمكنها تجاوز ذلك عبر التركيز على القروض المعفاة من نسبة الاحتياطى مثل الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.