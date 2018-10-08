الاحتفال بنصر اكتوبر … غياب للمطربين المصريين واغنيات جديدة غير مؤثرة. .

· مجد القاسم : اغنية الارض ليست حربية وتعبر عن قيمة ارض مصر. . ·منير الوسيمي : الدولة يجب ان تعود للانتاج الوطني والمطربون لن يتخاذلون.. · حلمي بكر : المطربون المصريون ليسوا على قدر الحدث ولانقدر اهميته والعرب يقدمونها حبا. . أحمد حمدي يحتفل الشعب المصري هذه الأيام



· مجد القاسم : اغنية الارض ليست حربية وتعبر عن قيمة ارض مصر. .

·منير الوسيمي : الدولة يجب ان تعود للانتاج الوطني والمطربون لن يتخاذلون..

· حلمي بكر : المطربون المصريون ليسوا على قدر الحدث ولانقدر اهميته والعرب يقدمونها حبا. .





أحمد حمدي

يحتفل الشعب المصري هذه الأيام بانتصارات اكتوبر العظيم ، وفي هذه المناسبة يتم عرض الافلام السينمائية التي أرّخت لحرب ونصر اكتوبر في السينما ,كما تعرض ايضا بعض الأغنيات الوطنية التي قدمت وقت الحرب والانتصار ، لكن لاتوجد اغنيات جديدة تخلد هذه المناسبة يتم طرحها لنجوم الغناء المصريين. .

النجم محمد رمضان ، و برغم كونه ممثلا وليس مطربا ، فاجأ الجميع هذا العام بتقديم أغنية بصوته على موسيقى الراب بعنوان ” جيشنا صعب ” ،وقام بنشر مقاطع منها على حسابه الرسمي ، بالاضافة إلى أن النجم السوري مجد القاسم كسر القاعدة وقام بتسجيل اغنية جديدة وطنية بعنوان ” الارض” وقام بطرحها بمناسبة احتفالات الشعب المصري بانتصارات اكتوبر ،لكن يظل عدم وجود تاثير لهذه الأغنيات الوطنية الجديدة مع الجمهور أسبابا وكذلك عزوف نجوم الغناء في مصر عن طرح اأغنيات وطنية جديدة في هذه المناسبة الهامة ايضا. .

يقول النجم مجد القاسم أن نصر أكتوبر لايعتبر مناسبة وطنية مصرية فقط بل مناسبة عربية هامة خاصة أن سوريا كانت تشارك مصر في هذه الحرب والانتصار كان عربيا لنا جميعا ونفخر به لذلك لاأحب تفويت هذا الحدث الكبير دون أن أغني له شيئا جديدا. .

وأوضح أن أغنيته الجديدة ” الارض” ليست اغنية حربية أو عن نصر اكتوبر بشكل مباشر بل هي رسالة لإبراز قيمة مصر وأرضها وأهميتها وذلك ماأحب تقديمه للجمهور في هذه المناسبة لأن مصر تستحق ذلك. .

ويرى الموسيقي منير الوسيمي أنه من أسباب غياب المطربين المصريين عن تقديم اغنيات وطنية لنصر اكتوبر برغم اهمية الحدث هو عدم وجود إنتاج حقيقي للدولة نفسها. .

وقال في حديثه للمال أن الدولة يجب عليها أن تعود لإتاج الأغنيات الوطنية مثل الماضي ولن يتخاذل النجوم المصريين وقتها للمشاركة في المناسبات الوطنية وتقديم اعمالا غنائية. .

وتابع ان اي مطرب مصري يحب فنه لن يبخل على وطنه بعمل فني وذلك ماكنا نراه السنين الماضية بتقديم اكثر من مطرب مصري اغنيات وطنية في هذه المناسبات الهامة في حياتنا. .

اما الملحن حلمي بكر يقول ان أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم الوطنية مازالت باقية في ذاكرتنا في هذه المناسبات الوطنية حتى الآن ، لكن لايوجد اي مطرب حاليا على الساحة الفنية يستطيع تقديم اغنية عن نصر إكتوبر بنفس مستوى وقيمة الاغنيات التي قدمها عمالقة الطرب. .

وتابع الاغنيات الوطنية الجديدة التي طرحت اليومين الماضيين من بعض الفنانين لاتليق بحجم الحدث لان الاغنية الوطنية لاتقدم على درامز وبشكل استهلاكي للحظتها فقط لانها ستنتهي وتمر مرور الكرام كما حدث مع تلك الاغنيات التي لم تحقق اي صدى مع الجمهور. .

ولفت الى أن أي مطرب مصري حاليا لن يستطيع تقديم أغنية على نفس قدر ومستوى هذه المناسبات الوطنية بل نحتاج لأوبريتات وطنية كبيرة وضخمة إنتاجيا يشارك فيها عدد من نجوم الغناء المصريين بحب وقتها فقط سينجح هذا العمل ويؤثر بصورة كبيرة في الناس. .

وأوضح أن الأغنيات التي يقدمها نجوم الغناء العرب تحقق نجاحا كبيرا سواء اغنيات صابر الرباعي أو عاصي الحلاني او حسين الجسمي لأنهم يقدمونها بحب كبير للشعب المصري وبلادنا وليس بهدف التواجد في هذه المناسبات الوطنية فقط , كما أهم لايتقاضون عائدا ماديا عن هذه الاعمال. .

وأكد بكر أننا لاندرك في مصر قيمة ومكانة وحجم هذه المناسبات الوطنية في حياتنا لذلك لانوليها اهتماما كبيرا في الفن ولانقدم لها اعمالا جديدة سواء في السينما أو الغناء ومازلنا نعيش على ذكرى الافلام التي طرحت وقت نصر اكتوبر وكذلك الاغنيات. .