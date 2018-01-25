الاحتفال بعيد الشرطة.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحيممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في "ديلي ديبيت" على النايل تي في تستضيف الإعلامية تغريد حسين على الهواء في التاسعة مساءً ببرنامج "ديلي ديبيت" ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالشرق الأوسط وليد البطوطي، للحديث عن أهمية نقل تمثال الملك رمسيس الثاني من مكانه المستقر به م

رحاب صبحي



ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في “ديلي ديبيت” على النايل تي في



تستضيف الإعلامية تغريد حسين على الهواء في التاسعة مساءً ببرنامج “ديلي ديبيت” ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالشرق الأوسط وليد البطوطي، للحديث عن أهمية نقل تمثال الملك رمسيس الثاني من مكانه المستقر به من 2006 لمكانه الأبدي في البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، والذي يبعث برسالة من مصر الأمن والأمان إلى العالم.

ويلقي البرنامج الضوء على أعظم ملوك مصر الملك رمسيس الثاني، وكيف سيضيف وجوده في بهو المتحف المصري الكبير كثيرًا إلى المشهد السياحي في مصر، يتحدث البطوطي عن عودة السياحة في مصر بقوه في الفترة المقبلة.

الاحتفال بعيد الشرطة في “نادى العاصمة”



يستضيف برنامج نادى العاصمة، فى الخامسة والنصف مساءً على قناة الفضائية المصرية اللواء مصطفى أبو ليلة مدير أمن الإسماعيلية الأسبق فى إطار احتفالات الفضائية المصرية بعيد الشرطة، ويتناول البرنامج الجهود والتضحيات التى تقدمها الشرطة المصرية من أجل استقرار الوطن وسلامة مواطنيه.

البرنامج تقديم نشأت الديهى وريم الشافعى.

“الليلة” يحتفل بعيد الشرطة على الفضائية المصرية



يحتفل برنامج “الليلة” الذى يقدمه المذيع محمد السماحى فى الثامنة مساءً على شاشة الفضائية المصرية بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، ويحل ضيفًا على البرنامج الصحفى والسيناريست ضياء دندش مدير تحرير جريدة الجمهورية، للحديث عن مجهودات الشرطة فى جميع الإدارات، وتقديم فيلم تسجيلى عن رجال الشرطة المصرية.

أبطال الكهف في “معكم” على سي بي سي



يحل النجم محمود عبدالمغنى، وأبطال فيلم “الكهف” مي سليم ومحمد عادل، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، والفنان الكبير إبراهيم نصر، ضيوفًا على برنامج “معكم” على قناة سي بي سي فى السابعة مساءً، الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، ويدور النقاش حول قصة الفيلم وفكرته، ومواقف التصوير الطريفة فى حي بولاق أبو العلا، وبين كوميديا إبراهيم نصر، وشخصيته الشهيرة فى الكاميرا الخفية زكية زكريا، وكذلك ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكى.