الاحتفال بعيد الأم أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تركز عدد من برامج توك شو مساء اليوم الأربعاء، على الاحتفاء بعيد الأم الذي تحتفل به مصر سنويا في 21 مارس. وتستعرض المال أبرز خريطة فقرات التوك شو كالتالي: السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى فى " 90…

رحاب صبحى

تركز عدد من برامج توك شو مساء اليوم الأربعاء، على الاحتفاء بعيد الأم الذي تحتفل به مصر سنويا في 21 مارس.

وتستعرض المال أبرز خريطة فقرات التوك شو كالتالي:

السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى فى ” 90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج ” 90 دقيقة ” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً ، الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ، فى حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية .

ويكشف رئيس حزب الوفد للإعلامى محمد الباز كواليس اجتماعات حزب الوفد المكثفة لإختيار مرشحا للرئاسة وماذا دار فى الاجتماعات ومن كان مؤيدا له ومن كان معارضا له؟ كما يجيب رئيس حزب الوفد عن الأسئلة الشائكة وعلى رأسها لماذا قرر حزب الوفد الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية رغم اعلانه تأييد الرئيس؟ ولماذا رفض أعضاء حزب الوفد الدفع بالبدوى مرشحا للحزب فى الرئاسة ؟ وهل يوجد أعضاء فى حزب الوفد تؤيد المرشح موسى مصطفى موسى؟.

كما يكشف رئيس حزب الوفد كواليس أزمة قناة الحياة وهل مازال مالكا لها وكيف تم التعامل مع أزمة الديون والمرتبات ، كما يحلل دور الإعلام فى الفترة الأخيرة وما هو المطلوب منه؟ كما يكشف بالأرقام حجم دعمه وتبرعاته لصالح صندوق تحيا مصر ؟.

الام المثالية على محافظة الجيزة فى ” رأى عام “على TEN



يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد في برنامجه “رأى عام ” على قناة “ten” في الساعة الثامنة مساء، في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم ،الفنانة رجاء حسين ، وسلوى يحيى سعد عامر الأم المثالية الأولى على محافظة الجيزة .

يذكر أن برنامج”رأي عام”، يذاع من السبت للأربعاء في الثامنة مساء كل يوم، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة ten.

أحمد فؤاد سليم فى ” اليوم ” على الحرة



يحل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على برنامج “اليوم” على قناة “الحرة”، في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مع الإعلامية نبيلة الكيلاني.

ويتحدث “سليم” عن رحلته الفنية التي بدأها منذ أكثر من ثلاثين عامًا قدم خلالها ما يقرب من 150 عملًا فنيًا بين المسرح والدراما والسينما.

كما يكشف سليم عن كواليس علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين الذي تعاون معه في فيلم “المهاجر” و”المصير” و”هي فوضي” وغيرها

الاحتفال بيعد الأم فى ” مصر النهاردة ” على الأولى



تحتفل الإعلامية رشا نبيل في العاشرة مساءً ، على قناة مصر الاولى فى برنامج “مصر النهاردة “بعيد الأم”، وذلك من خلال استضافت عدد من الأمهات المثاليات.

كما سيتم إذاعة فقرة غنائية خاصة عن أشهر الأغانى التى تغنت للأم المصرية.

برنامج “مصر النهاردة” يذاع يوميًا في العاشرة مساء، من السبت إلى الخميس على قناة “الأولى المصرية”، ويقدمه كل من خيرى رمضان و رشا نبيل

الأمهات المثاليات فى ” مساء DMC”



يلتقى الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء DMC”، فى العاشرة مساء ًمع عددا من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

ومن المنتظر أن يحتفل كمال في هذه الفقرة بعيد الأم، وتتحدث الأمهات خلال حواراهم مع أسامة كمال عن رحلتهن مع الحياة، وكيف كافحن وعانين من أجل أولادهن.