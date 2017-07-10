الاحتفال بسناء جميل على المسرح القومي.. الأربعاء

سلوى عثمان قال يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومى، إن الفرقة تقيم حفلًا لتكريم وإحياء ذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل في ليلة عيد ميلادها، في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل 12 يوليو الحالي على خشبة المسرح القومى بالعتبة، بالتعاون مع الكاتب لويس جريس، زوج الراحلة سناء جميل، بحضو

سلوى عثمان

قال يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومى، إن الفرقة تقيم حفلًا لتكريم وإحياء ذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل في ليلة عيد ميلادها، في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل 12 يوليو الحالي على خشبة المسرح القومى بالعتبة، بالتعاون مع الكاتب لويس جريس، زوج الراحلة سناء جميل، بحضور الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، وعددٍ من الفنانين والإعلاميين.





وأضاف إسماعيل أن الاحتفالية تتضمن عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة حياة سناء جميل ورحلة عطائها الفنية، وتقديم درع خاص من المسرح القومى تكريمًا لها، كما يتضمن الحفل كلمات لزملائها من الحضور ومَن عاصروها وعملوا معها على خشبة المسرح القومي الذي كانت واحدة من كبار وأهم نجماته.