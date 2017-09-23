الاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة العربية السعودية

551 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدة للمنكوبين والمحتاجين حول العالم خلال عام 2015- 2016خاص:أعلن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حرص الأسرة المالكة في السعودية على مد يد العون لكل محتاج ومأزوم في شتى بقاع المعمورة.. ومنذ توليه مقاليد الحكم حرص خادم الحرمين الشر



551 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدة للمنكوبين والمحتاجين حول العالم خلال عام 2015- 2016

خاص:



أعلن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حرص الأسرة المالكة في السعودية على مد يد العون لكل محتاج ومأزوم في شتى بقاع المعمورة.. ومنذ توليه مقاليد الحكم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التمسك بهذا النهج، فأنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقد أصدر المجلس التقرير السنوي لأعماله لعام 2015- 2016م.

قال معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إن العالم يواجه، اليوم، العديد من التحديات التي تؤثر في حياة الإنسان وعيشه الكريم، ومع تعدد هذه الأحداث مثل الكوارث الطبيعية والحروب أو الظروف الصعبة التي تعانيها بعض الدول والمجتمعات، أصبح الإنسان تحت وطأة المرض والجوع وفقدان المأوى مع انعدام فرص التعليم والرعاية الصحية.

وأكد في كلمة له في التقرير: “لقد تقدمت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، وهو ما جعلها محط إعجاب وتقدير المنظمات والهيئات المختصة، وقبلة للعالم لرفع معاناة الشعوب والمجتمعات والدول”.

وأوضح أنه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- على توحيد الجهود وبناء ذراع تمثل جهود المملكة في النواحي الإغاثية والإنسانية والتنموية لدعم الدول المحتاجة، جاء التوجيه الكريم بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليعكس صورة مشرقة لما تقدمه هذه البلاد للمجتمع الدولي من جهود كبيرة تسهم في رفع معاناة الإنسان والمحافظة على حياته وكرامته وامتدادًا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يأمرنا بإغاثة الملهوف والمحافظة على حياة الإنسان بعيدًا عن كل الدوافع، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية.



وبيّن أنه رغم قصر عمر المركز الذي جاوز العام بقليل فإنه أدى أدوارًا متميزة في دول عدة، وسيواصل أداء مهامه بوتيرة متصاعدة في سبيل الوصول لمستحقي المساعدات في أرجاء العالم.

وتتمثل رؤية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أن يكون مركزًا رائدًا للإغاثة والأعمال الإنسانية، ينقل قيمنا إلى العالم، أما رسالته فهي (إدارة وتنسيق العمل الإغاثي على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية).

ويتخذ المركز العديد من عوامل التمكين لتحقيق أهدافه، ومنها استقطاب المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنشاء نماذج فعالة لجمع التبرعات، وبناء شبكة قوية من الداعمين والمتبرعين.

وقد نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة القصيرة الماضية، في تنفيذ العديد من المشروعات الإغاثية والإنسانية في شتى أنحاء العالم، وبلغ عدد المشروعات المنفَّذة حتى الآن (118) مشروعًا، بلغت قيمتها الإجمالية (551.137.563) دولارًا أمريكيًّا، كما أسهم في تنفيذ تلك المشروعات (89) شريكًا.

وبحسب إحصائيات المركز تنوعت المشروعات التي نفذها، ومن أبرزها مشروعات الأمن الغذائي والإيواء، حيث نفذ في هذا الباب (51) مشروعًا، بلغ عدد المستفيدين منها (22.371.286) مستفيدًا، فيما بلغت قيمتها (328.334.791) دولارًا أمريكيًّا، وأسهم في تنفيذها 32 شريكًا، وشملت تلك المشروعات قيرغيزستان وألبانيا والصومال وموريتانيا وزامبيا والعراق وطاجيكستان واليمن.

أما في مجالات التدخل في الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية، فبلغ عدد المشروعات التي نفذها المركز (49) مشروعًا، وصل عدد المستفيدين منها إلى (25.608.330) مستفيدًا، وبلغت قيمتها (150.317.022) دولارًا أمريكيًّا، وأسهم في تنفيذها (45) شريكًا.

وفي مجالات التدخل في التعليم والحماية والتعافي، فبيّنت الإحصاءات أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ في هذا الباب (13) مشروعًا، بلغ عدد المستفيدين منها (3.914.236) مستفيدًا، وبلغت قيمتها الإجمالية (51.893.588) دولارًا أمريكيًّا، وأسهم في تنفيذها (9) شركاء.

وشهدت مجالات التدخل في النقل والاتصالات في حالة الطوارئ والخدمات اللوجيستية تنفيذ (5) مشروعات، بلغ عدد المستفيدين منها (15.657) مستفيدًا، وبلغت تكلفتها (20.592.162) دولارًا أمريكيًّا، وأسهم في تنفيذها (3) شركاء.

وأسهب التقرير السنوي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعام 2015- 2016م في شرح أبرز المشروعات الإغاثية والإنسانية التي نفذها خلال الفترة الماضية، ومنها: المشروعات في اليمن: أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة مشروعات لمعالجة الوضع في المناطق الأكثر تضررًا في اليمن، من خلال العمل على توفير الأمن الغذائي في مناطق تنفيذ البرامج، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة الشرعية اليمنية، ومعالجة تدهور الوضع المعيشي وقلة الموارد الغذائية، وكذلك إيجاد حلول لنزوح الكثير من الأسر إلى أماكن آمنة بسبب النزاع، والتقليل من آثار افتقار مناطق النزوح للخدمات الأساسية، ومنها الغذاء.

ويرتبط المركز بالعديد من الشركاء حول العالم للمساهمة في أعماله الإغاثية والإنسانية، ومنهم: الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والهيئة العالمية للتنمية البشرية، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورابطة العالمي الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وأطباء عبر القارات، والعديد من المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية الإقليمية والعربية والدولية. كما ترتبط بها العديد من الاتفاقيات الإنسانية والإغاثية في شتى بقاع العالم.