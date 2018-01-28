الاحتفالات تتواصل فى تونس عقب التتويج ببطولة اليد

على المصرى تتواصل الاحتفالات فى تونس، عقب تتويج منتخب تونس لكرة اليد، للمرة العاشرة فى تاريخها، ببطولة أفريقيا الثالثة والعشرين لمنتخبات الرجال، التى اختتمت أمس السبت، فى العاصمة الجابونية ليبرفيل، بحضور الرئيس الجابوني، علي بونجو، عقب الفوز على منتخب مصر، بنتيجة 26-24.وهنّأ رئيس الجمهورية

على المصرى



تتواصل الاحتفالات فى تونس، عقب تتويج منتخب تونس لكرة اليد، للمرة العاشرة فى تاريخها، ببطولة أفريقيا الثالثة والعشرين لمنتخبات الرجال، التى اختتمت أمس السبت، فى العاصمة الجابونية ليبرفيل، بحضور الرئيس الجابوني، علي بونجو، عقب الفوز على منتخب مصر، بنتيجة 26-24.

وهنّأ رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، في اتصال هاتفي، رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد مراد المستيري، بمناسبة تتويج نسور قرطاج، بالبطولة، وكلف وزيرة الرياضة التونسية ماجدولين الشارني، بإبلاغ تهانيه لكلّ لاعبي المنتخب التونسي والطاقم الفني والإداري.

ودعا الرئيس التونسى، منتخب نسور قرطاج، إلى مواصلة البذل والعطاء لتطوير مستوى الكرة اليد التونسية وإعلاء راية البلاد في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، فيما كتب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “مبروك للمنتخب التونسي فوزه بالبطولة الأفريقية العاشرة لكرة اليد.. تحيا تونس”.

فيما وجه رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، برقية تهنئة، إلى نظيره في اتحاد اليد، مراد المستيري، بمناسبة الفوز بالبطولة، وقال: “يتقدم الدكتور وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، نيابةً عن كل أعضاء المكتب الجامعي، بخالص التهاني للجامعة التونسية لكرة اليد، وللمنتخب الوطني، بمناسبة الحصول على كأس إفريقيا، في الجابون، عن استحقاق وجدارة”.

وعلى صعيد البطولة، حصد التونسي مكرم الميساوي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، كما توج زميله في منتخب تونس، رفيق باشا، بجائزة أفضل جناح أيسر، وانضم الثنائي التونسي للتشكيلة المثالية للنسخة 23 من “كان” اليد.

ونال الثنائي المصري ممدوح هاشم جائزة أفضل لاعب دائرة، وزميله بمنتخب الفراعنة علي زين جائزة أفضل ظهير أيسر، كما نال الأخير لقب أفضل لاعب في البطولة الإفريقية، فيما حصل الجزائري مسعود بركوس على جائزة أفضل ظهير أيمن وهداف الدورة.