الاحتراف الخارجي أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى:ملف الاحتراف الخارجى فى مساء DMC يفتح الإعلامى أسامة كمال فى برنامج مساء DMC فى العاشرة مساء على قناة ملف ملف الاحتراف الخارجى وكيف وصل محمد صلاح إلى العالمية وكواليس ومفاجآت تذاع لأول مرة، وكيف استفاد المقاولون العرب من عقد محمد صلاح ، وهل يمكن ان يكون لدينا منظومة صانعة لنجوم كرة ال

رحاب صبحى:

ملف الاحتراف الخارجى فى مساء DMC

يفتح الإعلامى أسامة كمال فى برنامج مساء DMC فى العاشرة مساء على قناة ملف ملف الاحتراف الخارجى وكيف وصل محمد صلاح إلى العالمية وكواليس ومفاجآت تذاع لأول مرة، وكيف استفاد المقاولون العرب من عقد محمد صلاح ، وهل يمكن ان يكون لدينا منظومة صانعة لنجوم كرة القدم ، ويناقش الوزير شريف حبيب محافظ بنى سويف ورئيس نادى المقاولون العرب سابقا والعميد احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، ما هى فرص منتخبنا الحالى فى كأس العالم؟

أول سيدة محافظ بمصر فى حوار خاص مع الباز فى “90 دقيقة”

يستضيف الدكتور محمد الباز فى الثامنة مساءً فى برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور الفضائية، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر، وذلك ضمن سلسلة حوارات برنامج 90 دقيقة مع المحافظين عن دورهم فى خطة التنمية، وتحقيق تكليفات الرئيس فى تنفيذ المشروعات القومية.

وخلال الحلقة تكشف المهندسة نادية عبده عن خطة المشروعات القومية فى محافظة البحيرة وتفاصيل تطوير رشيد الأثرية وإنشاء بورصة سلعية في مركز بدر، والمنطقة الصناعية بوادى النطرون ، بالإضافة إلى خريطة المشروعات القومية من المدن الجديدة والطرق والكبارى ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على البطالة.

وتكشف عبده عن رحلة وكيفية اختيارها فى منصب محافظ لأول مرة فى تاريخ مصر ، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التى تواجهها فى منصبها، بالإضافة إلى الكشف عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لها.

وتعلن محافظ البحيرة خطتها لمواجهة السيول والأمطار، بالإضافة إلى خطتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومبادرتها للإفراج عن جميع الغارمات فى المحافظة.

مجلس الفقه يناقش التضخم السكاني وزواج القاصرات

يستضيف برنامج “مجلس الفقه” فى الثامنة مساء على قناة الفضائية المصرية، الدكتور سعد الدين الهلالى، ويدور النقاش خلال الحلقة القضايا الدينية فى التضخم ظل السكانى وزواج القاصرات البرنامج تقديم عاصم بكرى.

تهاني الجبالي في آخر النهار

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح فى برنامج “آخر النهار” على قناة النهار فى الثامنة مساءً، المستشارة تهانى الجبالى القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا فى حوار موسع حول أبرز وأهم القضايا المطروحة على سطح الأحداث فى الفترة الحالية.

ويواجه صلاح المستشارة تهانى الجبالى بعدد من الأسئلة أبرزها أين اختفى التحالف الجمهورى الذى تأسس وقت الانتخابات البرلمانية؟ وموقفها من قضية تعديل الدستور؟ ورأيها فى أزمة قطر الأخيرة مع الدول العربية، وتعليقها على مذكرات عمرو موسى الأخيرة التى أحدث جدلا بالوسط السياسى.

كما يستضيف صلاح فى الحلقة صاحبى أبرز صورتين تم التقاطهما فى مباراة المنتخب المصرى أمام الكونغو، التى شهدت تأهل الفراعنة إلى المونديال، وهما المشجع حسنى صاحب صورة البكاء بعد هدف الكونغو، ومحمود المعاق، صاحب صورة رقصة الاحتفال على رجل واحدة.

وتأتى الاستضافة فى إطار احتفالية قناة النهار بتأهل المنتخب الوطنى لكرة القدم رسميا لبطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018) بعد فوزه على الكونغو.

كوبر فى صاحبة السعادة على سى بى سى

تستكمل الإعلامية إسعاد يونس فى برنامجها “صاحبة السعادة” على قناة سى بى سى فى الحادية عشرة مساءً حلقة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، ويدور النقاش حول فوز مصر فى المونديال وعن حبه للأكل المصرى.