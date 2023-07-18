الاحترار يجتاح العالم.. أوروبا تزداد سخونة ودرجات الحرارة في الصين وأمريكا 50

توقع خبراء أن تشتد الموجة الحارة التي تجتاح أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال اليومين المقبلين، مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها غدا الأربعاء، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وتحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، من أن موجة الحر التي تؤثر على البحر المتوسط ستشتد بحلول منتصف هذا الأسبوع (الأربعاء 19 يوليو). ومن المرجح أن تستمر حتى الشهر المقبل في بعض أجزاء أوروبا.

كما تشهد بلاد شمال إفريقيا درجات حرارة عالية، وسجلت الصين “مؤقتا” أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق يوم الأحد وهي 52.2 درجة مئوية في شينجيانغ، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

وفي الوقت نفسه، يشهد عشرات الملايين من الأشخاص في جنوب غرب الولايات المتحدة أيضا حرارة شديدة، حيث لاحظ الخبراء طول موجة الحر وكذلك شدتها.

كما تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في مناطق شمال الكرة الأرضية، حيث حذر مسؤولون من مخاطر البقاء في الظروف الحارة.

وشهد جنوب إسبانيا أعلى درجة حرارة في أوروبا أمس الإثنين، حيث وصلت في أندوخار إلى 44.8 درجة مئوية.

أما صقلية فلم تبتعد عنه بكثير مع وصول الحرارة فيها إلى 43.5 درجة مئوية.

كما تجاوزت درجة الحرارة في دول مثل إيطاليا واليونان وتركيا الـ40 درجة مئوية.

وفي اليونان، تم إجلاء 1200 طفل من مخيمات العطلات بسبب اندلاع حرائق الغابات، بينما أصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات حمراء لـ 16 مدينة.

وأطلق الصليب الأحمر التشيكي حملة جديدة للسلامة العامة بهدف مواجهة عدد كبير من حالات الغرق، حيث يبحث الأشخاص في التشيك عن الترويح عن أنفسهم من حرارة الصيف المرتفعة.