الاجتماع الفني.. منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا الأخضر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا عن ارتداء “الفراعنة” للقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت الأصفر.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 يوم الخميس فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة “بي إن سبورتس”.

وشهد الاجتماع الفني حضور مينا سامح، إداري المنتخب وعبدالله سيد، مدير المهمات.

ويدخل منتخب مصر بغيابات عديدة فى مقدمتها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم مدافعي الأهلي.

يُذكر أن منتخب مصر فاز على غينيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي التركي فى الدقيقة 88 من زمن المباراة ليحقق الفراعنة أول ثلاث نقاط.