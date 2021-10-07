الاجتماع الفني.. مصر تواجه ليبيا في تصفيات المونديال بالزي الأساسي

عقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة منتخبي مصر وليبيا، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد بستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.

وعُقد الاجتماع برئاسة الأرتيري توكو جويش، مراقب المباراة ومحمد الشواربي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

كما حضر عن المنتخب الوطني وائل جمعة، مدير الفريق، ومحمد صلاح، المدير الإداري، وعبد الله سيد، مسئول المهمات.

واستعرض مراقب المباراة التعليمات التنظيمية والبرنامج الزمني السابق على المباراة، كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب الوطني زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب الليبي القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.