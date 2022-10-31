الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

اجتمع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين لمناقشة آليات عمل مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ودورها في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين المصري والصيني، ووضع الأطر العامة للشكل التنفيذي والاستشاري للمؤسسة، وتوزيع المهام، إلى الجانب مناقشة التحضيرات النهائية لفعاليات الإطلاق الرسمي للمؤسسة.

حضور الاجتماع

وحضر الاجتماع عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق رئيس مجلس الأمناء الشرفي، و مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس الأمناء التنفيذي للمؤسسة، و محمد علاء الأمين العام للمؤسسة، و عمر وانج رئيس الجالية الصينية بجمهورية مصر العربية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و جيا نا نائب الرئيس التنفيذي، و مجدي طلبه نائب رئيس مجلس الأمناء التنفيذي، و سحر نصر عضو مجلس الأمناء الشرفي، و عاطف لمعي أمين الصندوق، و هوهانهاو الرئيس الفخري لاتحاد الطلاب والعلماء الصينيين بمصر وأحد المؤسسين، رأس الاجتماع السيد عمرو موسى.

مستهدفات مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

وتعد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين خطوة هامة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، حيث شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.

عمرو موسى: “مناخ الاستثمار في مصر يعكس صورة مشرقة في التعاون بينها وبين الصين”

وصرح السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: “في هذه المرحلة، نحن جميعًا هنا وفي جميع أركان العالم الأربعة، نشاهد التقدم الصيني المذهل في عالم الاقتصاد والمال، والطرح الاقتصادي الذي تتطرحه الصين، والدور المتنامي للصين في العلاقات الدولية”.

واضاف موسى : ” هنا في مصر والعالم العربي، الأمور تتغير وتتطور في المجالات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والتنموي، وبالنسبة لمصر فإنها في مرحلة تعمل خلالها على الانطلاق نحو المستقبل، وبالتعاون مع دولة عظمى وكبرى مثل الصين، وأعتقد العكس أيضًا، فإن مناخ الاستثمار في مصر يقدم صورة مشرقة لما هو قادم في التعاون بين الصين ومصر في مختلف مجالات العمل الاقتصادي”.

الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: ندرك العقبات التي تواجه المستثمر الصيني داخل مصر

وأكد السيد محمد علاء الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على ضرورة وجودة ترابط بين الأعضاء المصريين والصينيين، للمساهمة فهم أوسع بحجم العلاقات، وكيفية تطويرها، والحديث عن خلق تجربة استثمار مختلفة لرجال الأعمال الصينيين داخل مصر، بدلًا من الصعوبات التي يمرون بها، مما يحقق دفع في عجلة الاستثمار.

وأضاف علاء: “نحن المؤسسة الوحيدة داخل مصر التي تضم أعضاء صينيين، وبالتالي نحن أكثر الناس دراية بالعقبات التي تواجه المستثمر الصيني داخل مصر.”

عمر وانج : علينا الإلمام بطبيعة المستثمر الصيني والصعوبات التي تواجهه

وقال السيد عمر وانج الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين: “هناك اختلاف ثقافي كبير يصعب فهمه في مصر، مثل الحظر الشديد في الاستثمار بالدولار، لذلك يجب أن نكون ملمين بطبيعة المستثمر الصيني والصعوبات التي تواجهه والحلول التي يقترحها ويريدها أن تتحقق على أرض الواقع.”