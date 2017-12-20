الاجتماعيين تخاطب الوزراء لحل مشكلة المشرفين

رحاب صبحى أوضح أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنه تم التواصل مع الدكتورة هند الجبالي، عضو مجلس النواب؛ لتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب بخصوص شكوى المشرفين الاجتماعيين في بعض الإدارات التعليمية من إيقاف كادر المعلم والخصم بأثر رجعي من رواتبهم، خاصة مع عدم رد وزارة التربية والتعليم على خطابات النقا

رحاب صبحى





أوضح أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أنه تم التواصل مع الدكتورة هند الجبالي، عضو مجلس النواب؛ لتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب بخصوص شكوى المشرفين الاجتماعيين في بعض الإدارات التعليمية من إيقاف كادر المعلم والخصم بأثر رجعي من رواتبهم، خاصة مع عدم رد وزارة التربية والتعليم على خطابات النقابة بخصوص تلك المشكلة بسبب تفسير خاطئ للمستشار القانوني للوزير لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رغم إقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صرف كادر المعلم للمشرفين الاجتماعيين.

الجدير بالذكر أن أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، خاطب، أمس، مجلس الوزراء بشأن شكوى المشرفين الاجتماعيين وتضررهم من إيقاف كادر المعلم وخصم المستحقات المالية بأثر رجعي. وأوضح برهان، في كتاب النقابة لمجلس الوزراء، أنها سبق أن أرسلت لوزير التربية والتعليم كتابين رقمي 355 بتاريخ 25/7/2017، و376 بتاريخ 9/8/2017 بالإضافة لكتاب محافظ الإسكندرية رقم 377 بتاريخ 9/8/2017، ولم يرد للنقابة أي ردود بخصوص تلك المشكلة التى أثارتها بعض الإدارات التعليمية، وخاصة فى محافظة الإسكندرية.

وأكد برهان، في شكواه، أنه سبق أن صدرت فتوى من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 385 بتاريخ 6/7/2009 (ملف رقم 18/24/721 ) والتى انتهت إلى أحقية المشرف الاجتماعى فى صرف بدل المعلم المشار إليه فى القانون رقم 155 لـــ2007، كما صدر القرار الوزارى رقم 195 لـــ2009 بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين المنصوص عليها بقانون التعليم من الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين، وقد أشار هذا القرار إلى فتوى وزارة التعليم والتعليم العالي مما يؤكد أن الوزارة أقرت بمعاملة الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين معاملة المعلمين، موضحًا أنه فيما يتعلق بالكتاب الدورى رقم 3 لــــ2017 لخصم كادر المعلم من المشرفين الاجتماعيين لا تتعلق بالمشرف الاجتماعى وإنما تتعلق بإخصائى الوسائل والمكتبات أو التكنولوجيا، ومن ثم عدم سريانه على المشرفين الاجتماعيين.

واسترسل نقيب الاجتماعيين فى شكواه بأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهى إلى أحقية المشرفين الاجتماعيين فى صرف بدل كادر المعلم، وحيث إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الجهة المختصة بمسائل شئون العاملين على مستوى الدولة، لذا يجب الالتزام برأيه وعدم خصم بدل المعلم من رواتبهم.