الاثنين بداية العام الهجري .. ومدبولي يهنئ المصريين والشعوب العربية والإسلامية

قدمت دار الإفتاء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بداية العام الهجري يومَ الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس 2021 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1343هـ.

وأوضحت أنها استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم بعد غروب شمس يوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت: “تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم”. \

وبهذه المناسبةِ قدمت دار الإفتاء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية.

كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعيةاللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.