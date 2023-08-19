الاثنين المقبل.. «وزارة التضامن» تعلن تفاصيل رحلة الـ«1000 كيلو» بالصعيد

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أغطس الجاري، وذلك للإعلان عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بمحافظات الصعيد تحت شعار «اسبقي بخطوة».

وأوضحت وزارة التضامن أن رحلة الألف كيلو تتم بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة إلى التوعية، والتدريب، والتمكين للمرأة المصرية.

ويشار أن الوزارة ستعلن تفاصيل المبادرة خلال المؤتمر الصحفي وكذلك المحافظات التي سيتم المرور فيها للكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل.

بالإضافة إلى طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل “الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون” من خلال تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

وأكدت القباج على دعم وزارة التضامن المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وفي مقدمتها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية للسيدات في صعيد مصر.

«العزب»: نستهدف المرأة بشكل خاص في رحلة الـ 1000 كيلو

وأكد أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا والتي تهدف إلي تمكين المرأة في كافة المجالات.

كما أشار “العزب” إلى دور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون.

وأوضح أن ذلك من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه من خلال رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.