الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة سيدة الساطور

حددت محكمة الاستئناف جلسة الاثنين المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة «منى .م» فى القضية المعروفة إعلاميًا بسيدة الساطور في القضية المتهمة فيها بالشروع في قتل عروسة زوجها.

كانت المتهمة قررت التخلص من قتل العروسة الجديد لزوجها ضربا بساطور على رأسها حتي استقر الساطور في رأس المجني عليها ولم تستطع المتهمة إخراج الساطور فهربت مسرعة وتركت المجني عليها بين الحياة والموت، تم القبض على المتهمة وتوجيه تهمة الشروع في قتل ، وإحالة المجني الي مستشفي سوهاج الجامعي واستخراج الساطور من رأسها وإنقاذ حياتها.

بعد صدور تقرير الصفة التشريحية وثبوت إدانة المتهمة والتى تبين انهاالزوجة الأولى لزوج المجنى عليها وقررت النيابة العامة إحالة القضية لمحكمة جنايات أبو تشت بمحافظة قنا والتى تنعقد بمجمع محاكم نجع حمادي.

كتبت- نجوى عبد العزيز