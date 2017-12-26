الاثار تحتفل بمرور 114 عاما على افتتاح متحف الفن الإسلامي

دعاء محموديحتفل متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق بعد غد الخميس بمرور 114 عام على افتتاحه. وذلك وسط إقامة العديد من الفعاليات والجولات الإرشادية لزائريه.وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة أنه احتفالا بهذه المناسبة فقد تقرر فتح المتحف أثناء مواعيد العمل الرسمية في هذا اليوم مجان

دعاء محمود

يحتفل متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق بعد غد الخميس بمرور 114 عام على افتتاحه. وذلك وسط إقامة العديد من الفعاليات والجولات الإرشادية لزائريه.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة أنه احتفالا بهذه المناسبة فقد تقرر فتح المتحف أثناء مواعيد العمل الرسمية في هذا اليوم مجانا للمصريين والأجانب المقيمين بمصر لمن هم دون سن الحادية والعشرين.

ومن جانبه قال د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي أنه يأتي من بين الفعاليات إقامة معرض مؤقت تحت عنوان “القدس لنا” يضم نحو 21 قطعة من الخزف والمعادن وزجاج بالإضافة إلى 30 عملة “ضرب فلسطين”.

وتعبر هذه القطع عن دور مدينة القدس وأهميتها على مر العصور وقدر عزتها للعرب، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.

وأضاف د. عثمان أنه سيتم أيضاً إقامة معرض لمنتجات ورش الحرف التراثية التي أُقيمت على مدار العام الماضي للنساء المعيلات ضمن برنامج قطاع المتاحف للتنمية المستدامة، وأيضا عدد من ورش العمل للرسم والتلوين.

وأفاد د. عثمان أن المتحف انتهي من عمل لوحات شارحة للمكفوفين “طريقة برايل” لـ 50 قطعة سوف يتم عرضهم لأول مرة ضمن فعاليات اليوم، كما ستشارك وزارة الثقافة بتنظيم حفلة موسيقية لفرقة النيل للإنشاد الديني وفرقة النيل للآلات الشعبية بحديقة المتحف.